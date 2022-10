No nelabvēlīgiem rajoniem un reklāmas stendiem par pasaulslaveniem tūrisma objektiem

Tūrisma ceļveži mums vēsta par populārākajiem apskates objektiem, kurus obligāti jāredz. Jāteic, bieži vien tie sagādā vilšanos un izrādās, ka popularitāti guvušais objekts vairāk ir izslavēts, nekā baudāms. Sagāzušies torņi, izstādēm gatavoti eksponāti, kāpnes un pat vienkārši reklāmas stendi – tie visi ir milzu popularitāti guvuši objekti, tikai ar krietni saistošākiem nosaukumiem.

Patiesībā daudzi objekti tūristu vidū kļuvuši iecienīti vien nejaušības dēļ. Vai arī tūristu ziņkārības dēļ. Piemēram, Sarkano lukturu kvartālu diez vai var uzskatīt par veiksmīgu apskates objektu, taču ilgus gadus tas bija Amsterdamas simbols. Un, izrādās, ir salīdzinoši daudz tūrisma objektu, kurus slavenus padarījusi nejaušība, tikai mūsdienās par to sen esam aizmirsuši.

Spāņu kāpnes Romā

Itālijā ir vairāki ārkārtīgi populāri tūrisma objekts, kuru popularitāti izskaidrot ir visai sarežģīti. Viens no tiem ir Spāņu kāpnes, uz kurām Romas vietvara pat aizliegusi tūristiem sēdēt. Mūsdienās līdzās Kolizejam un Trevi strūklakai kāpnes ir kļuvušas teju par Romas simbolu. Taču, ja Kolizeja popularitāte ir pietiekami skaidra – Senās Romas aura, gladiatoru cīņas un imperatoru intrigas –, kā gan slavenas kļuva rokoko stilā celtās kāpnes?

Kāpnes tika būvētas no 1723. līdz 1726. gadam, un to 135 pakāpieni ved no Spāņu laukuma uz franču baznīcu "Trinita dei Monti".