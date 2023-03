No smalkiem viesnīcu spa līdz Osmaņu pirtīm – relaksējoša atpūta Budapeštā

Budapešta ir viena no skaistākajām pilsētām Eiropā, kurā lepni slejas pilis un bazilikas, savukārt zem to pamatiem burbuļo 118 termālie avoti, kuri ik dienu piegādā aptuveni 70 miljonus litru ūdens. Savulaik tas veicināja baseinu un pirtu būvniecību visā pilsētā, padarot Budapeštu par iecienītu kūrortu. Arī mūsdienās Budapeštā ir virkne termālo spa, āra baseinu un vēsturisko turku pirtu, kas vilina tūristus un vietējos iedzīvotājus.

"Rudas" spa



1550. gadā būvēta pirts ir viena no iecienītākajām spa atpūtas vietām Budapeštā. Tā atrodas Donavas upes krastā pie Gallerta kalna, kur to savulaik uzbūvēja Osmaņi. Pirts centrā atrodas astoņstūru baseins, ko papildina pieci mazāki termālie baseini, sauna, tvaika pirts un masāžas telpas. Vēsturiskajai ēkai tika piebūvēta arī mūsdienīga telpa uz kuras jumta atrodas popularitāti guvusī burbuļvanna.

Spa darbojas katru dienu no pulksten 6 līdz 20, tāpat ir pieejamas arī nakts peldes no pulksten 22 līdz 3 naktī. Ieejas maksa ir 21 eiro darba dienās un 30 eiro nedēļas nogalēs.

Sečeņi termālie baseini



Viens no lielākajiem un greznākajiem spa Eiropā atrodas Budapeštas pilsētas parkā. 1913. gadā būvētā ēka mūsdienās ir ne vien izsmalcināts spa, bet arī populārs apskates objekts. Spa atrodas gan tvaika pirtis, gan masāžas telpas, gan milzīgi āra baseini, kuri ir atvērti visu gadu.

Ieejas maksa ir apmēram 39 eiro gan darba dienās, gan nedēļas nogalēs. Spa atvērts katru dienu no pulksten 6 līdz 22.

"Gellért" spa



Spa atrodas grandiozajā "Gellért" viesnīcā, kura atklāta 1918. gadā. Mūsdienās viesnīcas ēka ir kļuvusi par vienu no spilgtākajiem jūgendstila arhitektūras paraugiem Ungārijā. Tādēļ tā gan tiek iekļauta Budapeštas ceļvežos, gan tiek filmēta vietējās un starptautiskās filmās.

1927. gadā spa komplekss tika paplašināts, uzbūvējot āra baseinu. Mūsdienās spa kompleksā ir pieejama tvaika pirts, sauna, termālās vannas un masāžas telpas.

Spa darbojas katru dienu no pulksten 9 līdz 19. Ieejas maksa ir aptuveni 27 eiro darba dienās un 45 eiro brīvdienās.

"Király" spa



Viens no vecākajiem spa Budapeštā atrodas ēkā, ko 1565. gadā uzbūvēja Osmaņi. Kaut arī ēka no ārpuses vairs neizskatās pievilcīga, tomēr tajā joprojām var baudīt gan termālos baseinus, gan tvaika pirtis, gan masāžas. Nesen spa kompleksā tika izveidota arī somu pirts ar ledusaukstu baseinu.

Spa komplekss no pirmdienas līdz ceturtdienai strādā no pulksten 7 līdz 19, savukārt no piektdienas līdz svētdienai ikviens spa var apmeklēt no pulksten 9 līdz 20. Ieejas maksa ir 39 eiro.

"Lukácspa" spa



Ja kādam šķiet, ka 16. gadsimtā būvēts spa ir kaut kas sens, tad noteikti jāapmeklē "Lukács" termālos avotos, kuri tiek izmantoti jau kopš 12. gadsimta. Savukārt 19. gadsimtā vēsturiskā ēkā tika pārveidota par ārstniecības centru un spa. Pēdējo reizi ēka tika atjaunota 2012. gadā, un šobrīd šeit ir pieejamas četri termālie baseini, kā arī vairākas masāžu telpas.

Spa ir atvērts katru dienu no pulksten 7 līdz 19. Ieejas maksa darba dienās ir sākot no 11 eiro, brīvdienās 12 eiro

"Royal" spa



Viesnīca "Corinthia Royal Spa" tika atklāta 1886. gadā, acumirklī kļūstot par vienu no greznākajiem spa Budapeštā. Spa interjers ir īsts mākslas darbs – griestus rotā stikla vitrāža, bet gar 15 metrus garo baseinu ir izvietotas elegantas flīzes. Apmeklētāji var ne vien izbaudīt skaistās telpas, bet arī ļauties atpūtai tvaika pirtīs, saunās un burbuļvannās. Spa piedāvā arī dažnedažādas procedūras, tamdēļ maksa par apmeklējumu var atšķirties. Spa ir atvērts katru dienu no pulksten 8 līdz 20, savukārt viesnīcas viesi var apmeklēt spa procedūras jau no pulksten 6.

Spa viesnīcā "Four Seasons Hotel Gresham Palace Budapest"



Viesnīca "Four Seasons Budapest" atrodas ekskluzīvajā Grešemas pilī. Jau ilgu laiku tā tiek uzskatīt par vienu no labākajām pieczvaigžņu viesnīcām Budapeštā, savukārt spa piedāvā baudīt ne vien relaksējošas procedūras, bet arī elpu aizraujošu skatu uz pilsētu.

Spa atrodas gan baseini, gan sauna, gan tvaika pirtis, gan masāžu istabas, kā arī īpašas "Vichy" procedūru telpas.

Ieejas maksa bez papildu procedūrām ir aptuveni 30 eiro. Spa ir tvērts katru dienu no pulksten 6 līdz 22.

"Veli Bej" spa



16. gadsimtā būvētais "Veli Bej" jeb "Császár baths" savulaik tika uzskatīta par skaistāko pirti Budapeštā. Savukārt 2017. gadā greznā ēka tika atjaunota, vienlaikus saglabājot lielo karstā ūdens baseinu, kuru ieskauj četri mazāki baseini. Šobrīd spa kompleksā atrodas arī tvaika pirtis, sauna, īpaša hidroterapijas vanna, kā arī relaksējošas burbuļvannas.

Spa darbojas katru dienu no pulksten 6 līdz 21, savukārt ieejas maksa ir sākot no 8 eiro.

"Palatinus" spa



Mārgaretas sala, kura atrodas pilsētas centrā, tiek dēvēta par "Budapeštas spa salu". Uz salas atrodas vairāki spa, tostarp "Palatinus", kura āra baseinus ir iecienījuši gan vietējie iedzīvotāji, gan tūristi. Spa piedāvā baudīt atpūtu 11 dažādos baseinos, savukārt bērni var izbaudīt slīdkalniņus un citas ūdens atrakcijas. 2017. gadā šeit tika uzbūvēts jauns labsajūtu centrs, kur atrodas somu pirts, tvaika pirts un baseins. Savukārt vasarā spa vēsie baseini kļūst par magnētu vietējiem iedzīvotājiem.

Ieejas maksa darba dienās ir apmēram 7,50, bet brīvdienās aptuveni 9 eiro. Spa ir atvērts katru dienu no pulksten 9 līdz 19.



Rakstam tika izmantota informācija no "CNN Travel".