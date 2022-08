No tradicionāliem ēdieniem līdz neparastiem eksperimentiem: galamērķi Lietuvā ēdienu cienītājiem

Kaut arī paši lietuvieši vēl tikai iepazīst savu nacionālo virtuvi un atklāj jaunas garšu kombinācijas, tas latviešiem neliedz doties gardēžu brīvdienās pie mūsu kaimiņiem. Lai gan ikviens dažādos tūrisma ceļvežos var atrast vietas, kur palutināt savas garšu kārpiņas, šoreiz Lietuvas kūrortu asociācija izceļ interesantākos gastronomiskos galamērķus, kas pārsteigs ikvienu ēdienu cienītāju, uzsver Zane Bērziņa.

Neierastās garšas Druskininkos

Druskininki ir populāra atpūtas vieta, kur noteikti jāizgaršo ēdieni, kas pagatavoti no vietējos mežos savāktām sēnēm un ogām. Reģiona tradicionālais ēdiens ir rīvētu kartupeļu pankūkas jeb "banda", kas ceptas cepeškrāsnī uz kaltētām kāpostu lapām. Ja sirds un vēders alkst pbaudīt interesantākas garšu kombinācijām, tad Druskininki ir īstā vieta, kurp doties. Lietuvas jaunie pavāri maina ierastās garšas un eksperimentē ar vietējiem produktiem, tādēļ Druskininkos var nobaudīt gan nātru vai dedzinātu melno saldējumu, gan dzintara tēju.

Druskininkos atrodas vairāki Lietuvā populāri restorāni, piemēram, "Velvetti", mājdzīvniekiem draudzīgā kafejnīca "The House", kurā tiek piedāvāta īpaša ēdienkarte suņiem un restorāns "Romnesa" – šeit var apskatīt arī Lietuvas tradicionālā deserta "šakotis" muzeju, kurā ir iespēja uzzināt par deserta vēsturi, kā arī to nogaršot. Vairāk par restorāniem un kafejnīcām Druskininkos uzzini šeit.

Foto: Publicitātes foto

Izbaudiet mieru un kulināriju Birštonā

Birštona ir vēsturiska pilsēta, kas atrodas etnogrāfisko reģionu krustpunktā. Mierpilnā vieta jau izsenis ir slavena ar unikālo dabu, tūrisma apskates vietām un ārstniecības iespējām, turklāt šeit iespējams nobaudīt arī gardus ēdienus un uzzināt interesantas vietējo iedzīvotāju receptes. Šajā kūrortpilsētā gardēži noteikti novērtēs kulināro mantojumu – "bandi", "štiliboršču", kā arī tradicionālo lietuviešu kartupeļu ēdienu "švilpikai", tomēr jāņem vērā, ka šeit tiek apvienots tradicionālais ar neparasto – šos ēdienus kombinē ar zilo sieru un grauzdētiem kaperiem, kā arī "švilpikai" tiek pasniegts kopā ar nātru pesto un kaņepju sēklām. Saldumu un desertu mīļotājiem noteikti jānobauda pašmāju saldējums ar safrānu. Birštonas gardēžu galamērķu sarakstu meklē šeit.

Svaigas zivis Neringā

Neringas vietējā virtuve nav iedomājama bez zivīm. Viens no tradicionālajiem zivju ēdieniem ir cepts tuncis, kura ķeršanai tiek izmantota sena vietējo iedzīvotāju metode "bumbinimas" (zivju ķeršanas tīkli tiek izvietoti ūdenī zem ledus), kas ir iekļauta arī Nacionālajā nemateriālās kultūras mantojuma sarakstā.

Savukārt Kuršu kāpās kūpinātās zivis ir leģendāras – to gatavošanas noslēpumi tiek nodoti no paaudzes paaudzē. Zivis tiek kūpinātas nelielās kūpinātavās, pārsvarā pavisam netālu no vietas, kur tās tika noķertas. Vietējie iedzīvotāji atklāj – jo zivs ir svaigāka, kad to kūpina, jo maigāka tā sanāk. Kūpinātas zivis Neringā ir atrodamas katrā apdzīvotā vietā, bet dažas vietējās kafejnīcas pat rīko kūpinātu zivju degustācijas.

Vairāki Nidas restorāni ir iekļauti 30 labāko Lietuvas restorānu sarakstā. Restorānā "Meat" tiek gardi pagatavotas gan zivis, gan arī sātīgi gaļas ēdieni. Piekrastē esošais restorāns "Sofa de Pancho" ir ne tikai vienīgais meksikāņu kultūras un gastronomijas pārstāvis Nidā, bet arī "ēdienu laboratorija", kurā tiek eksperimentēts ar garšām. Savukārt restorāns "Nerija" gatavo svaigas zivis, kuras piegādā vietējie zvejnieki.

Traķu garšas mantojums

Traķu pilsēta jau kopš viduslaikiem ir īpaša ar savu multikulturālo mantojumu, tādēļ šeit var nobaudīt gan karaīmu "kibini" pīrādziņus, gan lielus pīrāgus ar pildījumu "kiubete", kuru nosaukums karaīmu valodā nozīmē "karavīra vairogs". Šie pīrāgi simbolizē vienotību, turklāt vietējie to uzskata par prieka un veiksmes nesējiem. Lietuvieši mīl arī zupas, bet iecienītākā ir "šaltibarščiai" jeb aukstais borščs, kas līdzinās latviešu aukstajai biešu zupai. Traķos iespējams nogaršot vēl vienu nacionālo desertu "simtlapi" – mīklas izstrādājumu, kuram klāt tiek pievienots daudz medus un magoņu sēklas. "Simtlapis" ir plaši pazīstams visā pasaulē, taču sākotnējā recepte nāk no Lietuvas tatāriem. Šokolādes mīļotājiem noteikti ir jāapmeklē Traķu Šokolādes muzejs, kurā konfektes tiek gatavotas ar rokām pēc beļģu šokolādes tradīcijām. Vairāk par gardēžu galamērķiem Traķos uzzini šeit.

Foto: Publicitātes foto

Kulinārijas piedzīvojumi Ignalinā

Ignalina ikvienu pārsteigs gan ar tradicionāliem, gan eksotiskiem ēdieniem. Vietējie amatnieki demonstrē reģiona zivju pagatavošanas tradīcijas, kā arī Ignalinas viesiem ir iespēja piedalīties "šakotis" kūkas gatavošanas demonstrācijās un izpētīt nacionālā garduma vēsturi. Tie, kuri vēlas nobaudīt eksotiskākas delikateses, tiek gaidīti "JolVik" circeņu fermā, kur kukaiņi tiek gatavoti dažādās variācijās – ar Adigejas kalnu sāli un ķiplokiem, ar asajiem un saldajiem pipariem, ar kurkumu un baziliku, kā arī ar karameli, šokolādi, iebiezināto pienu un pat ar zemenēm. Bet viesi, kuri nav gatavi baudīt circeņus, var doties uz Putnu ciemu, kur var redzēt un iepazīt daudzus putnus, un nobaudīt dažādu putnu olu kulteņus. Vairāk informācijas par Ignalinas kulināro piedāvājumu uzzini šeit.

Palangā zivju diena ir katru dienu

Ekskluzīvais restorāns "Žuvinė" ir vienīgais zivju ēdienu restorāns Palangā, kas darbojas jau 20 gadus. Lietuvas reģionam raksturīgais klimats restorānam nodrošina plašu svaigo zivju piedāvājumu, kas mainās līdz ar gadalaikiem. Rudenī var baudīt brekšus, stores un mencas, ziemā – līdakas, pavasarī – Baltijas paltusus, butes, savvaļas samus, bet vasarā – zušus. Jūras veltes un zivis no pasaules okeāniem restorānu sasniedz visu gadu, tādēļ jebkurā gadalaikā gardēži var doties uz Palangu baudīt gardus ēdienus.

Garšu buķete Zarasos

Viesojoties Zarasos, noteikti jāapmeklē Šlininku ūdensdzirnavas. Šeit var apskatīt 300 gadus senās iekārtas miltu malšanai. Dzirnavās joprojām tiek ražoti "Razavi" (vienreiz malti) milti no rudziem un kviešiem, manna un klijas. Blakus atrodas amatu māja – dzirnavu apmeklētāji šeit var nobaudīt dažādus ēdienus, kuru cepšanā izmantoti turpat samaltie milti, turklāt var nodegustēt īpašos lietuviešu rudzu čipsus, kā arī klausīties dzirnavnieka stāstus par reģiona vēsturi un ikdienas piedzīvojumiem. Zarasu kūrortu teritorijā ir vērts nobaudīt arī liellopa gaļas karpačo ar mārrutku salātiem un grauzdētu "ciabatta" maizi. Vairāk par garšu piedzīvojumiem Zarasos uzzini šeit.

Anīkšči

Anīkščos zina – visi mīl labi paēst, tādēļ tiek meklēti jauni atklājumi gardēžu ceļojumā. Niūronys ciemā tiek rīkotas izglītojošas programmas, lai iepazītu lietuviešu ēdienus, bet Anīkšču vīna darītavā var uzzināt vairāk par Lietuvas vīna darināšanas tradīcijām, kā arī degustēt gardos dzērienus. Anīkšču reģiona restorānos tiek gatavoti dažādi ēdieni, kuru sastāvā vienmēr ir kaut kas dabīgs un svaigs – tikko paņemts no vietējā meža vai dārza. Tāpat ēdieniem jāatspoguļo unikālās sastāvdaļu garšu nianses. Vairāk par Anīkščiem restorāniem meklē šeit.

Gardēžu jaunumi Kauņas rajonā

Kauņas rajons piedāvā trīs jaunumus gastronomijas tūristiem. Kafejnīca "Piliakalņa pagalms" ir ģimenes uzņēmums, kurā var baudīt kafiju, giru jeb lietuviešu kvasu un desertus, savukārt pa kafejnīcas logiem var vērot elpu aizraujošu skatu uz Nemunas upi un Sklandytoju kalnu, kā arī Raudondvaris Sv. Terēzes Jēzus bērniņa baznīcas torņiem. Bet restorānā "Scena" pavāri gatavo uz īpašā "Josper" grila, kas ir kā hibrīds starp grilu un cepeškrāsni. No cietiem restorāniem atšķiras "Kumeliuko sapnas" jeb "Kumeļa sapnis", kas picu krāsni iekārtoja zirgu pārvadāšanai paredzētā piekabē. Vairāk par gardēžu galamērķiem Kauņas rajonā uzzini šeit.