No vitrāžām un karietēm līdz skautiem un maģijai: labākie neparastie muzeji Eiropā

Eiropas pilsētas ir bagātas ar dažādām nacionālajām galerijām. Taču atvaļinājumā nereti gribas aplūkot kaut ko neparastu, nevis klīst pa milzu mākslas un vēstures muzejiem (ja vien, protams, šajā konkrētajā muzejā neesi ieradies ar nolūku).

Tomēr ne visus neparastos muzejus vērts apmeklēt. Bagāžas uzglabāšanas uzņēmums "Stasher" izanalizējis atsauksmes Google tīklā un sastādījis sarakstu ar pieciem labākajiem "dīvainajiem" muzejiem Eiropā, kuros iesaka iegriezties.

5. vieta: Imperatora kariešu muzejs Vīnē



Imperatora kariešu muzejā Vīnē, Austrijā, var apskatīt aizgājušā laikmeta transportlīdzekļus, un tam ir augsts vidējais tūristu vērtējums – 4,7 no 5.



Muzeja apmeklētājus gaida spilgti galma dzīves iespaidi, te izstādītas daudzas oriģinālas vēsturiskās karietes no karalienes Sisi laikmeta līdz 1900. gadiem.

Ieeja muzejā ir maksas – 12 eiro, bet līdz 19 gadu vecumam ieeja bez maksas.

4. vieta: Gadatirgu mākslas muzejs Parīzē



Parīze ir pilsēta, kas liek ceļotājiem atgriezties atkal un atkal. Ja esi jau redzējis visas galvenos Francijas galvaspilsētas apskates objektus un vēlies izvairīties no dažām pārvērtētām vietām, tad savdabīgais gadatirgu mākslas muzejs varētu būt tā vieta, kurā vērts ieskatīties. Tā vismaz nolēmuši vairums muzeja apmeklētāju, kuri atstāja atsauksmes Google un novērtēja to ar 4,7 no 5 ballēm.

Muzejs, kas noraksturots kā "sapņu pasaule", ir pilns ar neparastiem skapjiem, karnevāliem, neticamiem dārziem un "Belle Epoque" gadatirgiem. Muzejā nav tradicionālu vitrīnu ar eksponātiem, viss notiek interaktīvā formātā.

Muzeja mājaslapā var pieteikt arī ekskursiju gida pavadībā, tā ilgst pusotru stundu un maksā 18,80 eiro pieaugušajiem un 12,80 eiro bērniem vecumā no 4 līdz 11 gadiem. Ņem vērā, ka muzejs atvērts tikai trešdienās, nedēļas nogalēs un skolēnu brīvdienās.

3. vieta: "Burvju apļa" muzejs Londonā



"The Magic Circle", slavenākā angļu burvju un iluzionistu biedrība pasaulē, atrodas Londonā. Pat nesen kronētais karalis Čārlzs III ir biedrības goda biedrs. Šīs neparastās vietas vidējais vērtējums ir 4,8 no 5.

Tajā atrodas dārgumi, kas stāsta par maģijas vēsturi, tostarp britu iluzionista Dinamo zābaki, kad viņš staigāja pa Temzu, un pirmā grāmata par maģiju, kas sarakstīta angļu valodā pirms vairāk nekā 400 gadiem.

"Burvju aplis" pieņem apmeklētājus tikai publisko pasākumu programmas ietvaros un pēc iepriekšēja pieraksta.

2. vieta: Vitrāžu muzejs Krakovā



Krakovas vitrāžu muzeju apmeklētāji vidēji novērtē ar 4,8 ballēm no 5. Muzejam ir sena vēsture – tas darbojas kā vitrāžu darbnīca kopš 1902. gada un turpināja strādāt arī Otrā pasaules kara laikā.

Ekskursijas muzejā notiek no otrdienas līdz sestdienai par 42 zlotiem (aptuveni 9 eiro). Ekspertu vadītajās meistarklasēs no vitrāžām var izgatavot arī savus suvenīrus.

1. vieta: Vīnes skautu muzejs

Šis ir vēl viens Vīnes muzejs Eiropas neparasto muzeju pieciniekā. Imperatora karietēm pievienojas skauti. Skautu muzejs (jeb "Pfadfindermuseum") lepojas ar iespaidīgām 4,9 no 5 ballēm Google atsauksmēs. Muzejs tiek slavēts par pārsteidzošajiem stāstiem par skautu kustības vēsturi un regulāri atjauninātām izstādēm.

Ieejas maksa ir tikai 4 eiro pieaugušajiem un 2 eiro bērniem līdz 18 gadu vecumam, padarot to par pieejamu atrakciju tiem, kas interesējas par skautiem un gaidām. Muzejs apmeklētājiem atvērts ierobežotu laiku katru nedēļu ceturtdienās un piektdienās, kā arī citos laikos pēc iepriekšējas vienošanās.

Kuri "dīvainie" muzeji Eiropā ir vismazāk populāri?



Lai specializēts muzejs aizrautu plašu auditoriju, nepieciešams kaut kas īpašs, un ne visiem tas piemīt. Veidojot reitingu, "Stasher" vispirms no sākotnējā saraksta atlasīja 62 "dīvainākos muzejus", ko pēc tam sakārtoja pēc vidējām atsauksmēm Google.

Pēdējais sarakstā bija Amsterdamas spīdzināšanas muzejs ar 3,3 ballēm no 5. Lielākā daļa pārmetumu muzejam ir gan tā mazā izmēra, gan aizraujošu eksponātu trūkuma dēļ.

Otrajā vietā no beigām ierindojies Stambulas apgaismes un apkures muzejs, turklāt negatīvās atsauksmes ir par higiēnas un tīrības trūkumu. Nākamais ir pāris Berlīnē – Nedzirdēto lietu un Gāzes laternu muzejs.