Noslēpumainā Rīgene. Kāpēc ir vērts apmeklēt saulaināko Vācijas salu?

Rīgene, vislielākā Vācijas sala un viens no populārākajiem tūrisma galamērķiem valstī, ir īsta pērle ar koka villām un smilšu pludmalēm, bet par šo salu zina, izskatās, tikai paši vācieši...

Kad jūs domājat par atpūtu uz salas, kas ir pirmais, kas jums nāk prātā?

Protams, vispirms brīnišķīgās Igaunijas salas. No tālākajām varētu būt Ālandu salas, tur ir ērti ar bērniem un kopumā brīnišķīgi. Daudzi ceļo uz Kanāriju salām, apguvuši Sicīliju, Sardīniju, Azoru salas, Krētu, Maljorku, Korfu un Ibicu. Vienkārši ir nokļūt Maltā un Kiprā. Rīgene? Esmu pārliecināta, ka daudzi šo vārdu nav pat dzirdējuši.

Es arī nebūtu apmeklējusi šo Vācijas salu, ja nebūtu ieplānots ceļojumu uz slaveno Hanzas pilsētu Lībeku. Taču nedēļu ilgam atvaļinājumam ar Lībeku vien šķita par maz...

Paskatījos kartē un pievērsu uzmanību Rīgenei: tā ir tādā pašā attālumā no Lībekas kā Tallina no Tartu – tikai divarpus stundas ar automašīnu. No atmiņu dzīlēm uzpeldēja kaut kas dzirdēts vācu valodas stundās vidusskolā. Ak jā, lielākā sala Vācijā, kūrorts. Mani ceļabiedri neiebilda.