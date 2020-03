Ņujorkā atklāta skatu platforma, kas atrodas 100 stāvu augstumā

Ņujorkā atklāta jauna āra skatu platforma, kas atrodas 100 stāvu un aptuveni 335 metru augstumā, pavērot iespaidīgus pilsētvides panorāmas skatus, raksta "Uncrate". Vēstīts, ka savā kategorijā šobrīd tā saucama par augstāko šāda veida vietu rietumu puslodē.

Foto: AFP/Scanpix/LETA

Jaunajā skatu platformā, kam dots nosaukums "The Edge", izbūvēts arī trīsstūrveidā stikla grīdas laukums, piedāvājot iespēju lūkoties tieši zem kājām. Kā min CNN, stiklam ir praktiski neiespējami ieplīst, tāpēc uz tā var lēkāt, gulēt vai caur to vienkārši skatīties uz skudras lieluma braucošajām automašīnām. Arī tad, ja nekad nav bijis bail no augstuma, pirmais solis, lai uzkāptu uz stikla, var likt dūšai saskriet papēžos.

Iekštelpās pie skatu platformas pieejams bārs, tāpēc, aplūkojot pilsētvides ainavas, iespējams iemalkot arī kādu atspirdzinošu vai siltu dzērienu, kā arī iestiprināties ar uzkodām. Savukārt stāvu augstāk apmeklētāji var doties ieturēt brangāku maltīti, apmeklējot "Peak Restaurant & Bar".

Foto: AFP/Scanpix/LETA

Projekta autori norāda, ka nevēlētos, lai cilvēki "The Edge" uztvertu tikai kā skatu platformu. Vietas apmeklējums piedāvā plašāku pieredzi, jau sākot no brauciena ar liftu, kas, kā izrēķināts, aizņem 52 sekundes. Biļetes cena pieaugušajam, iegādājoties to internetā, ir aptuveni 32 eiro (36 dolāri), savukārt bērniem 27 eiro (31 dolārs), bet senioriem – 30 eiro (34 dolāri).

Foto: AFP/Scanpix/LETA

Kā liecina "Edge NYC" pieejamā informācija, apmeklējumam nav ierobežojuma laika, taču vidējais uzturēšanās laiks noteikts no 45 minūtēm līdz stundai.