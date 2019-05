Ostrogas klosteris Melnkalnē, kas iegūlies klintī

Lai arī Melnkalnei ir daudz burvīgu galamērķu, viena no apskates vērtajām vietām pavisam noteikti ir Ostrogas klosteris ("Ostrog Monastery"), kas prot pārsteigt.

Tas, kas šo klosteri padaru tik īpašu, ir tieši tā atrašanās vieta – tas burtiski iekalts klintī, baltajai klostera fasādei saplūstot ar raupjajām klints sienām.

Klosteris celts 17. gadsimtā. Tas būvēts, pateicoties Sv. Vasīlijam, kas tur arī apglabāts. Pēc viņa nāves strauji izplatījās runas, ka viņa pīšļiem piemīt dziedinošas spējas, tādēļ ļaudis šo vietu sāka apmeklēt arvien vairāk, teikts "Atlas Obscura".



Šobrīd Ostrogas klosteris ir galamērķis, ko ik gadu apciemo vairāk nekā simts tūkstoši svētceļnieku, kā arī ceļotāju, skaidrots ceļvedī "Visit Montenegro".

Tiesa, arī šī vieta piedzīvojusi ne tik saulainas dienas. Šajā sakarā jāpiemin postošais ugunsgrēks, pēc kura sekoja renovācijas darbi no 1923. līdz 1926. gadam, klosterim iemantojot tās būves izskatu, kādu mēs to redzam šodien.

Šeit paviesojās arī Ance Bogdanova-Jātniece, kuras ceļojuma stāstu bija iespējams izlasīt arī "Tūrisma Gida" lasītājiem. "Vienkāršākais veids, kā līdz turienei nokļūt, protams, ir ar automašīnu. Otra iespēja ir doties ar autobusu uz tuvāk esošo ciemu un no turienes atlikušos 10 kilometrus ar taksometru. Mēs izvēlējāmies trešo variantu, kas iekļāva braucienu ar vilcienu un tam sekojošu nelielu pastaigu kalnā augšup no Ostrogas dzelzceļa stacijas līdz klosterim. Taciņa augšup kalnā uz klosteri ir marķēta, tā ka apmaldīties nav kur, un virziens ir zināms, jo jau no pašas stacijas augšā kalnā var saskatīt balto klostera ēku, kas iebūvēta stāvā klintī. Lēnā garā, ar atpūšanos un biežu fotografēšanu, kāpiens mums aizņēma aptuveni divas stundas, bet lejā noskrējām 30 minūtēs," viņa stāstīja. Ar visu ceļojuma stāstu iespējams iepazīties šeit.