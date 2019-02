Otrs lielākais valstī un iekrāsojies dzeltenā krāsā – iespaidīgais ūdenskritums Ķīnā

Lūk, "The Hukou" ūdenskritums! Tas ir otrs lielākais ūdenskritums Ķīnā un tiek uzskatīts par vienīgo ūdenskritumu, kas iekrāsojies dzeltenā krāsā.



Ūdenskritums ir 20 metrus augsts un parasti tas ir 30 metru plats, bet kad sākas plūdu sezona, tas izplešas 50 metru platumā. Ūdenskritums radies, pateicoties klintīm un "Yellow river" jeb Dzeltenajai upei, kas tur plūst. Runājot par izteikti dzelteno krāsu, tā radusies nogulšņu dēļ, kas lielā koncentrācijā sastopama jau upē pirms ūdenskrituma. Ar lielo straumi nogulsnes tiek aizskalotas līdz ūdenskritumam, iekrāsojot to dzeltenīgi brūnganā tonī.

Bieži vien, runājot par šo ūdenskritumu, tiek pieminēta tējkanniņa, kuras snīpim par godu tad arī dots tā nosaukums. Kāpēc tam dots tik interesants vārds? Jo mutuļojošās ūdens šļakatas atgādina pa tējkanniņas snīpi plūstošu dzērienu, savukārt ūdenskrituma pakājē ūdens atsitas ar lielu spēku, radot miglu jeb dūmus – gluži tāpat kā varētu kūpēt karsta tēja tasītē, minēts "World Atlas".



Dzeltenais ūdenskritums, kā to vienkāršoti bieži dēvē ļaudis, ir viens no Ķīnas dabas objektiem, kas ir iecienīts tūristu vidū – to gadā vidēji apmeklē 100 tūkstoši interesentu. Kurā laikā doties apskatīt šo ievērības cienīgo ūdenskritumu? Galvenokārt cilvēki to izvēlas apmeklēt no aprīļa līdz maijam un no septembra līdz novembrim, savukārt ziemā ūdenskritums pārvēršas par iespaidīgu leduskritumu, kas arī ir apbrīnas vērts, minēts Ķīnas ceļvedī "China Highlights".

