Pagarini vasaru: četri rudens ceļojumu galamērķi

Rudens pavisam noteikti ir viens no skaistākajiem gadalaikiem Latvijā, daba, pošoties ziemai, mūs priecē ar apbrīnojamām krāsu gammām. Taču rudens arī nozīmē siltākā un laiskākā gadalaika beigas, kas daudziem, iespējams, izraisa skumjas. Lai sevi iepriecinātu, pagarini vasaru ar kādu ceļojumu! Šajā rakstā tūroperators "Novatours" dalās ar rudens atpūtai piemērotākajiem ceļojumu galamērķiem.

Barselona – romantiskai atpūtai



Spānija ir devusi mājvietu vienai no mīlestības stāstu karstasinigākajām dejām fado, kas caurvīta ar mīlestības emocijām un kaisli. Tik pat izteiksmīgi kā dejā romantika šajā valstī virmo ik uz soļa, īpaši tas jūtams Barselonā. Apvienojumā ar unikālo arhitektūru, veldzējošo pilsētas pludmali, gardo ēdienu un rosīgo, bet nesteidzīgo spāņu dzīves ritmu šī pilsēta sniedz iespēju romantikas dzirkstij iemirdzēties spožāk.

Bez jau klasiski iecienītiem apskates objektiem – katedrāle ''La Sagrada Familia'', Monseratas klosteris, Guela parks u. c. – Barselonai ir īpaši piedāvājumi tieši mīlas apgarotajiem ceļotājiem.

Barselonas otrs vārds varētu būt "ēdiens". Pilsētu piepilda bagāta saime dažādu restorānu, virkne no tiem ar ''Michelin'' zvaigznēm novērtēti, kā arī kafejnīcas un bāri. Tomēr rudens saulainās dienas īpaši patīkami ir baudīt piknikā kādā no neskaitāmajiem un apburošajiem Barselonas parkiem vai dārziem, piemēram, ''Parc de Collserola'', kas ir aizsargājama dabas teritorija, vai ''Parc de Montjuic'', kas atrodas Montžuikas kalna virsotnē, dāvājot tā viesiem neaizmirstamu skatu uz pilsētu.

Cita pieredzes vērta iespēja ir pāra dalība kādā no Spānijas nacionālo ēdienu gatavošanas meistarklasēm – paelja, jūras veltes, gaspačo zupa, tapas u. c., kas dāvās gan jaunas kopīgas atmiņas, gan, iespējams, ģimenes tradīcijas.

Sicīlija – piedzīvojumu un stāstu meklētājiem





Itālija ir slavena visā pasaulē ar tradicionālo virtuvi un kultūru, taču ne visi zina, ka tās sala Sicīlija ir visīstākā mītu un leģendu zeme. Pēc vēstures un arhitektūras pieminekļu skaita Itālija ir līdere UNESCO sarakstos, liela daļa pieminekļu atrodas tieši Sicīlijā. Sala ir tilts starp Āfriku un Eiropu, kas bija tautu satikšanās un sadursmju vieta. Grieķi, romieši, bizantieši, arābi, normāņi... Vieni dzīvoja, citi radīja, trešie – postīja. Šāda tautu sajaukšanās ir atstājusi paliekošas pēdas salas kultūrā, vēsturē un sicīliešu dzīvē un alkst būt uzklausīta.

Vēstures cienītājiem Sicīlijas galvaspilsēta Palermo būs kā aizraujošs kino. Arhitektūra te ik uz soļa stāsta stāstus par arābu, normāņu un Burbonu valdīšanas laikiem: grandiozā normāņu karaļu pils ar tās pērli – Palatīno kapelu, kur atrodas normāņu karaļu Rodžeru marmora tronis, bet griesti rotāti ar ģipša stalaktītiem; 1127. gadā celtā San Džovanni delji Eremiti baznīca (Sv. Jāņa vientuļnieka) – lielisks normāņu un arābu arhitektūras stilu savienojuma paraugs; 6. gadsimtā celtā pilsētas katedrāle, kur savos porfīra sarkofāgos atdusas normāņu karaļi. Vēl apskates vērts ir Pretorijas laukums, Martorano baznīca un citi baroka stila pieminekļi.

Korfu – dzīve pludmalē





Korfu salu, kas atrodas blakus Grieķijai un Albānijai, klāj zaļojoši kalni, ieskauj mirdzoša Jonijas jūra un smilšainas vai klinšainas piekrastes, dāvājot salai unikālu skaistumu. Korfu ir otra lielākā Jonijas jūras arhipelāga sala, kuras garums ir 64 kilometri, bet platums ziemeļos, salas platākajā vietā – 32 kilometri, taču dienvidos tā tik ļoti sašaurinās, ka no rietumu piekrastes līdz austrumu piekrastei var nokļūt ar velosipēdu, turklāt tas nemaz nebūs nogurdinoši. Lai arī sala šķiet pavisam neliela, tās reljefs un daba ziemeļos un dienvidos, kā arī kūrortos piedāvātie pakalpojumi ļoti atšķiras.

Korfu salā smilšu pludmales nav visur, daudzas piekrastes ir nosētas gan ar maziem akmentiņiem, gan ar smiltīm, gan granti, bet pludmales bez šaubām ir vienas no labākajām un tīrākajām: šobrīd aptuveni 30 no tām ir piešķirts Zilais karogs.

Korfu salas rietumu piekrastē var baudīt pasakainus saulrietus. Vairāk uz ziemeļrietumiem atrodas pilsētiņa Agios Gordios, ko ieskauj olīvkokiem apauguši kalni, kas saplūst ar garu, zeltainu smilšu pludmali, kuru apskalo kristāldzidrs ūdens. Aptuveni 1,5 kilometru garās pludmales lielākā daļa būs piemērota nošķirtības cienītājiem. Šeit atrodas arī niršanas centrs. Savukārt salas ziemeļu daļā esošā Aharavi pilsētiņa ar tās daudzo ūdens izklaižu iespējām un seklās piekrastes dēļ tiek uzskatīta par vienu no labākajām atpūtas vietām ģimenēm ar bērniem.

Madeira – brīvdienas dabā





Portugālei piederošo Madeiras salu mēdz dēvēt par paradīzi uz zemes. Madeiras daba patiesi ir brīnumaina, jo subtropu klimats un bagātīgā flora, kas zaļo visu gadu, rada unikālas ainavas.

Divas trešdaļas salas ir dabas rezervāts. Apmēram 22 tūkstošos hektāru aug lauru koku meži (portugāļu valodā Laurisilva). Tie izskatās nemainīgi un miljoniem gadu veci. Mežos savu mājvietu raduši dažādu sugu augi, dzīvnieki un putni, tai skaitā Madeiras balodis. Kopš 1999. gada lauru koku meži atrodas pasaules mantojuma sarakstā UNESCO.

Vislabāk Madeiras dabu var izbaudīt, dodoties pastaigā pa ''levadām" – īpašiem apūdeņošanas kanāliem, kas 57 kilometru garajā salā izbūvēti 2500 kilometru garā kanālu tīklā. To galvenā funkcija ir nogādāt ūdeni no ūdens rezervuāriem un mitrām vietām uz salas ziemeļu daļu, kur saulē tas iztvaiko. Kanālu ūdens dzirda banānu plantācijas, vīnogulājus, augļu un dārzeņu dārzus, kā arī piegādā ūdeni salas hidroelektrostacijām. Pastaigas pa ''levadu" takām ļauj iepazīt salas senatnīgo mežu un dabas bagātības, kā arī nomaļākas vietas, kur nevar nokļūt ar sabiedrisko transportu vai motociklu. Ir pieejami desmitiem dažādu pārgājienu maršrutu: no pastaigām ģimenēm ar bērniem dažu kilometru garumā līdz sarežģītiem 15 kilometru gariem dienas pārgājieniem ar kāpumu 2000 metru augstumā pieredzējušiem tūristiem.

Ņemot vērā Covid-19 izplatību, "Tūrisma Gids" aicina rūpīgi izvērtēt nepieciešamību ceļot un apmeklēt publiskas vietas, kā arī, dodoties dabā, izmeklēt atbilstošāko pastaigu maršrutu, šajā laikā saudzējot gan sevi, gan citus.