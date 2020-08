Pakrojas muižas ziedu festivālā uzplaucis salviju okeāns

Lavandu lauki pamazāk sāk noziedēt, bet Pakrojas muižas ziedu festivālā uzziedējis lietuviešu lavanadas – salvijas – okeāns, kas līdz pat rudenim priecēs ar savu zilgmi.

Pakrojas muižas ziedu festivāla viena no galvenajām skulptūrām-simboliem – skulptora Martīna Gauba veidotais „Ēzelis, kas velk apmetni" – jau no attāluma sagaida ar košu zilgmi. Šogad viņa ziedu apmetnis attēlo ūdeni un tā viļņus – okeānu, tāpēc ir dabiski, ka ir izvēlēta tieši šāda ziedu krāsu gamma. Tomēr tās nav lavandas, kā var šķist pirmajā brīdī. Tās ir lietuviešu lavandas – skaistās salvijas un citi augi, kas rada okeāna krāsu un viļņu harmonijas iespaidu.

Šogad ziedu festivāla kompozīciju un puķu dobju veidošanā iesaistījās ne tikai mākslinieki, floristi, bet arī botāniķi, kas kopīgiem spēkiem centās sasniegt skaistāko un ilgāko acis priecējošo rezultātu.

Pēc Šauļu Universitātes Botāniskā dārza zinātniskās darbinieces Rimantas Vainorienes teiktā „kompozīcijai tika izvēlēti tikai viengadīgie augi, tādēļ lavandu izvēle šeit nebija iespējama, līdz ar to piesātinātā tumši zilās krāsas salvija bija labākais variants. Pie šiem ziediem tika izvēlētas un pieskaņotas arī citas ziedu šķirnes, lai tiktu radītas šķietamas okeāna krāsu pārejas – zila, pelēka, balta. Pie salvijām zied sarkanā skabioza, melnsēklīte, lielziedu platsēkle, lielā vaskainīte, divplūksnu kosmeja, Meksikas agerāts u.c."

Šī ziedu okeāna idejas īstenotājs, Šauļu Universitātes Botāniskā dārza ainavu arhitekts Karolis Grušs stāsta, ka ziedu un to krāsu pāreju gribējās radīt kā bangojoša okeāna efektu, bet pašķīrušies viļņi dāvā apmeklētājiem iespēju par to priecāties ne tikai no ārpuses, bet arī no iekšpuses – pa taciņām var ieiet pašā puķu dobē-okeānā.

„Protams, vislabāk ziedu okeāna skaistums, efekts un viļņošanās atklājas, vērojot to visu no augšas, jo tad tajā var ieraudzīt arī mistisko elementu – divgalvaino ūdens čūsku," atklāj ziedu kompozīcijas veidotājs.

Lietuviešu lavandu okeānu Pakrojas muižas notiekošajā ziedu festivālā var apskatīt katru dienu līdz pat pirmajām rudens salnām.

