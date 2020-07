Pamestas rūpnīcas un vietējā Venēcija – ko redzēt Igaunijas robežpilsētā Narvā

Vienā upes krastā Narva Igaunijā, otrā Ivangoroda Krievijā. Pelēks tilts ved pāri upei, bet ceļinieku straumes nemana. Rūpīgi izvērtējot riskus, šogad apņēmos ceļot tikai pa Baltijas valstīm, tādēļ labprāt atsaucos "Visit Estonia" aicinājuma paviesoties Igaunijas ziemeļos. Un sāku ar Igaunijas tālāko austrumu punktu – Narvu.

Jāsaka godīgi, ka par Narvu neko daudz nezināju, bet sajūsminājos par igauņu grupas "Nublu" (kas līdzīgs mūsmāju "Singapūras Satīns" jaudai) dziesmu, kur stāstīts, kā jaunskungs "lido" uz Narvu meklēt Oksanu. Tādēļ mans brauciena plāns bija skaidrs – jāapmeklē vismaz tās vietas, kur uzņemts šis klips. Laivu garāžas pie Narvas ūdenskrātuves, ko dēvē par Narvas Venēciju, kā arī Krēnholmas manufaktūra. Sacīts, darīts, spiediet "play" un pēc video noskatīšanās lasiet stāstu.



Pils un bastioni

Vispirms iepazinos ar pilsētas vēsturi, sperot uzmanīgus soļus Viktorijas bastionos, jo grunstūdeņu dēļ no griestiem pil un jālaipo pāri peļķēm. Pirmo bastionu stāsts aizsākas jau 1581. gadā, kad krievu ieņemtā Narva tika zaudēta zviedriem, jo nelielā viduslaiku pilsētiņa nespēja cīnīties ar zviedru lielgabaliem. Uzreiz pēc iekarošanas zviedru karalis Johans III uzsāka pilsētas modernizēšanu un lika būvēt bastionus un nostiprināt pilsētas sienu. Celtniecības darbi tika uzsākti 1620. gadā un tieši tik senos mūros bija iespēja viesoties arī man. Kopumā Narvā tika uzcelti septiņi bastioni, pārrēķinot mūsdienu naudā, zviedriem tas izmaksājis deviņus miljardus eiro. Tas ļauj noprast, cik stratēģiski svarīgs punkts Narva viņiem bija – to gribēja pat padarīt par Zviedrijas galvaspilsētu, kas gan nenotika, jo Pēteris I 1604. gadā iekaroja Narvu.

Šobrīd var apmeklēt kazemātus (virszemes un pazemes nocietinājumi) divos stāvos. Augšējais būs ērti izejams arī Kristapam Porziņģim, jo tur bija jālādē musketes, tādēļ augsti griesti bija nevis kaprīze, bet nepieciešamība. Apakšējā ātri vien var piezagties klaustrofobija un garākiem ļaudīm būs jāiet sakumpušiem. Gids Deniss stāsta, ka padomju gados bastionu tuneļi bijuši atvērti un tur ložņājuši puikas, protams, cerot atrast dārgumus. Vērtīgākais atradums gan tur bijis 80. gados, kad kāds no Krēnholmas manufaktūras nozadzis maisu ar zamša audumu un noslēpis to tumšajos tuneļos. Laupījumu atradis kāds puišelis, aiznesis uz miliciju un par to saņēmis precīzi neko.

Otrā pasaules kara laikā tur spiedušies vairāki tūkstoši ļaužu, lai patvertos no bumbām. Pilsēta tika tā nopostīta, ka apmēram 35 tūkstošu iedzīvotāju vietā atlikušas vien divas tantiņas, kas bija paslēpušās pagrabā kopā ar kaķi. Nē, nē, viss ļaužu lērums negāja bojā, pilsētu evakuēja. Diemžēl karš iznīcināja īpašu arhitektūras stilu – Narvas baroku un tagad pilsētas ainavu veido raupjas padomju laiku ēkas. Informāciju par bastionu apmeklēšanas darba laikiem var atrast šeit.

Ak, jā, vēl arī pils ir apskates vērta. Tajā nupat atvērts austrumu spārns, kur ekspozīcija iekārtota tik moderni, ka mute pavērās. Pilī, kas uzbūvēta 13. gadsimta otrajā pusē tagad ir lifts! Astoņus stāvus augstajā tornī gan ir tikai šauras kāpnes un par liftu var pat nesapņot. Bet ir interaktīvi ekrāni, spēles bērniem. Dažbrīd šķiet, ka esmu kaut kādā laikmetīgās mākslas centrā. Turklāt informācija sagatavota arī latviski! Bet caur šaurajiem logiem var redzēt duļķaino upi un Ivangoroda cietoksni, kurā plīvo Krievijas karogs.

Tikmēr pagalmā stūrī iespiests Ļeņina piemineklis. Vaicāju gidei vai viņa izstieptais pirksts ar nodomu pavērsts uz Krievijas pusi. Viņa smejot atteic, ka viņš rādot uz to pusi, kur gaidāmas problēmas. Iepriekš viņa pirksts bijis pavērsts uz Krēnholmas manufaktūru, kas bankrotējusi.

Gar pili ved labiekārtota promenāde, kā arī smilšaina pludmale nedaudz atstatus no straujās upes. Vietējie neiesaka būt pārgalvīgiem, jo Narvas upē ir daudz atvaru, turklāt jāatceras, ka tieši upei pa vidu arī ir robeža starp Igauniju un Krieviju.



Krēnholmas manufaktūra

Īpaša apskates vieta ir tekstilizstrādājumu valstība – Krēnholmas manufaktūra, kas atrodas uz salas Narvas upes vidū. To uzcēla 19. gadsimta otrajā pusē, jo upē bija vairāki dabīgi ūdenskritumi, attiecīgi ūdens spēku izmantoja iekārtu darbināšanā. Lai darbinātu ūdens turbīnas, tika izrakti arī vairāki kanāli (šobrīd tie ir aizbērti, bet gids parādīs senās fotogrāfijas). Darbiniekiem turpat uzbūvēja dzīvojamās mājas, pat bērnudārzus, slimnīcu un pirti. Krievijas pusē arī ir tekstila fabrika, ko dēvē par "parusinku", jo tur tika gatavots buru audums.

Kad tiekam cauri slēgtajiem vārtiem, jāpāriet pāri tiltam, kur caur asfaltu izlauzušies dažādi augi. Kreisajā pusē vēl viens tilts, izrādās, ka gājēju robežkontroles punkts. Teritorija ir milzīga, tādēļ labāk paturēt gidu acīs, ka nesanāk noklīst. Nevajag skumt par zudušo godību, jo tukšajos laukumos tiek organizēti dažādi pasākumi, piemēram, opermūzikas dienas, kā arī festivāls "Station Narva", kas pulcē laikmetīgās mākslas cienītājus un enerģisku "bītu" radītājus.

Tā kā sala šobrīd ir privātīpašums, tur var nokļūt tikai ar gidu no Narvas pils muzeja. Katru svētdienu pulksten 12 ir ekskursija, kas notiek trīs valodās – igauņu, krievu un angļu. Biļetes cena ir 10 eiro, bērniem 5 eiro. Ja salu vēlies apmeklēt citā dienā, vienkārši laicīgi piezvani uz Narvas muzeju, visu var sarunāt! Tikai ņem vērā, ka minimālā ekskursijas cena ir 50 eiro. Tātad, ja iesiet divatā, vienalga būs jāšķiras no 50 eiro, ja būsiet pieci – no katra desmit eiro. Bet ja būs vairāk par pieciem apmeklētājiem, tad no katra pa desmit eiro.

Narvas Venēcijas kanāli



Sākotnēji Narvas ūdenskrātuves krastos bijis haotisks koka šķūnīšu rajons, kas pamazām izauga līdz veselai apkaimei ar laivu garāžām, kas apvienojās kooperatīvā un pārtapa par Narvas zvejnieku klubu. Šobrīd kanālos plaukst dzeltenās lēpes, bet malās sabūvētas terases, kur grilēt gaļu un sauļot stilbus. Iespaidīgākais skats, protams, paveras no putna lidojuma, ko var aplūkot pateicoties igauņu fotogrāfa Kristjana Lusta veikumam.

Sastaptais kungs, kurš kārtoja savu garāžu, zināja stāstīt, ka sludinājumu portālos viena garāža maksā apmēram 2000 eiro. Laivu, kuteru un ūdensmoču īpašnieki, šis ir kārdinošs piedāvājums tieši jums! Uz jūru gan aizlaist nebūs iespējams, jo priekšā hidroelektrostacija. Tiem, kas alkst tikai paskatīties, ziņoju, ka visos kanālos iekšā tikt nevar, dažiem priekšā vārti un atslēgas, bet automašīnu var atstāt ceļmalā pie autobusu pieturas un paieties kājām.

Narva-Jesū kūrortpilsēta



Nereti tūristi izvēlas nakšņot nevis pašā Narvā, bet gan 15 kilometru attālajā piejūras pilsētā Narva-Jesū, kas atgādina mūsu pašu Jūrmalu. To mēdz dēvēt par Igaunijas rivjēru, jo tur 19. gadsimtā atpūtās Krievijas impērijas smalkākie ļaudis. Vietējie lepojas ar 7,5 kilometrus garo smilšaino pludmali, jāteic, ka tiešām ir ar ko lepoties. Visur uzstādīti soliņi, ģērbtuves un atkritumu urnas, ir vairāki pludmales volejbola laukumi. Atliek tikai izvēlēties, kurā viesnīcā palikt, un vakarus pavadīt pludmalē. Teju katrā ir spa, kur relaksēties burbuļvannās un ļauties masāžām.

Es pēc vakariņām devos līdz upes ietekai jūrā, nobildēju robežstabu, paskatījos uz Krievijas mežiem un devos snaust, pa ceļam novērtējot smalkās mājas un daiļdārzniecības šedevrus (te es runāju par dzīvžoga briedi, ko var redzēt galerijā). Pilsētas ģerbonī un karogā ir kūrorta galvenās bagātības – zilie līča viļņi, upes gludais tecējums, zeltainās smiltis un saule, tādēļ nelielā parkā uzstādīts pat savdabīgs piemineklis saulei. To arī iesaku baudīt Igaunijas ziemeļos!