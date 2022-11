Pasaulē lielākā kristāla ala, kas pārsteidz zinātniekus un piesaista tūristus

Pamestas sudraba raktuves Spānijā slēpj pārsteidzošu dārgumu – pasaulē lielāko ģeodu (dobums klints iekšpusē, kas pārklāts ar kristāliem). Šis dabas fenomens pārsteidzis zinātniekus un ieinteresējis cilvēkus no visas pasaules, kas brauc lūkot unikālo kristāla alu.

Pasaulē lielākais ģeods "Pulpí Geode", saukts arī par "Grand Geode" ("Milzu ģeods"), atrodas Pulpi, Almerijas provincē Spānijas dienvidaustrumos. Tas ir astoņus metrus plats, divus metrus augsts un divus metrus dziļš. Medijs "BBC" citē ģeoloģi un Pulpi ģeodes koordinatori Milu Karretero (Mila Carretero), kura saka – šis ir lielākais tāda veida atklājums pasaulē un to nedrīkst jaukt ar citiem "kristāla brīnumiem", piemēram, Naicas raktuvēm Meksikā.

Pulpi ģeodu pamanīja kalnrači, kas sudraba raktuvēs "Mina Rica" darbojās no 1873. līdz 1969. gadam, taču tikai 1999. gadā ģeologi to atkal atrada un pievērsa tam uzmanību. Karretero izsaka pieņēmumu, ka kalnrači, iespējams, nav bijuši apmierināti par atklājumu, jo tas nozīmēja papildu darbu, lai no tiem atbrīvotos, turklāt tie ir ļoti smagi.

Lai gan zinātnieki joprojām pēta šo dabas fenomenu, viņi uzskata, ka visa teritorija kādreiz bijusi zem ūdens. Kādā brīdī vulkāniskā darbība sadalīja nogulumiežus un piepildīja tos ar karstiem šķidrumiem, un, kad tie atdzisa, sāka veidoties kristāli. Ģeologu aplēses liecina, ka kristāli sāka veidoties mazāk nekā pirms diviem miljoniem gadu. "Jo lēnāk kristāls veidojas, jo lielāks ir tā izmērs, un jo ideālāks tas ir," saka Karretero.

Raktuves apmeklētājiem atvērtas 2019. gadā, pēc tam, kad tajās tika nodrošināti nepieciešamie drošības pasākumi, uzstādītas 42 metrus garas avārijas kāpnes un iztīrīti gruži, ko aiz sevis bija atstājuši kalnrači: cigaretes, jakas, sandales, alus pudeles.

Līdz šim ģeodu apmeklējuši vairāk nekā 100 tūkstoši cilvēku, un Karretero un viņas komanda rūpīgi uzrauga apmeklētāju skaitu, temperatūru, oglekļa dioksīdu un mitrumu, lai nodrošinātu joprojām ideālā stāvoklī esošo kristālu drošību. Visvairāk kristāliem kaitē mitrums, jo tas veicina caurspīdīguma zudumu.