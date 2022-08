Pašiem sava Stounhendža un Staburags: 'instagramīgākās' vietas Smiltenes novadā

Jūnija vidū sociālos medijus pārpildīja satriecošas fotogrāfijas no Smiltenes Stounhendžas, kas pārsteidza visus. Protams, tā nav vienīgā vieta, kur baudīt skaistas ainavas un pārsteidzošu arhitektūru. Smiltenes novada tūrisma informācijas centra speciālisti iesaka astoņas "instagramīgākās" vietas Smiltenes novadā, kuras iedvesmo un raisa vēlmi fotografēt.

Smiltenes Stounhendža



Šķiet interesanti – drupas patiešām ir līdzīgas neolīta un bronzas laikmeta piemineklim, kas atrodas Lielbritānijā, tieši tādēļ vietējie iedzīvotāji šo vietu ir iesaukuši tā vārdā – Stounhendža. Šo neoficiālo tūrisma objektu iecienījuši ne tikai vietējie, bet arī pilsētas viesi no visas Latvijas. To var apmeklēt jebkurā gadalaikā, kā arī jebkurā dienas stundā: sākot no agra saullēkta, beidzot ar vēliem zvaigžņotiem vakariem. Īpašuma saimnieki ir parūpējušies, lai fotosesijas izdotos lieliskas, tādēļ šogad ierasto rapšu vietā tika iesētas rudzupuķes. Vislabākos dabas skatus var iemūžināt gan no piebraucamā ceļa, gan pie pašas Stounhendžas, savukārt skaistākos portretus var veidot pie pašām drupām.

Foto: Jānis Špats

Tepera ezera pārgāzne



Neparastais ūdenskritums ir īpaša vieta, ko apmeklēt Smiltenes novadā, jo tas izskatās burvīgi visos gadalaikos. Vasarā tā ir lieliska vieta, kur veldzēties, pateicoties laipai zem ūdenskrituma, bet ziemā, ievērojot drošības noteikumus, šeit var veidot neparastas fotogrāfijas – tekošais ūdens sasalstot, veido unikālus dabas zīmējumus. Savukārt rudenī ūdenskrituma ūdeņos vizuļo visas krāšņās krāsas, kas sastopamas dabā.

Foto: Santa Sudraba

Tepera ezers



Tepera ezera gleznainā apkārtne ir visu iecienīta atpūtas vieta, kur baudīt nesteidzīgu pastaigu un dabas skaistumu, kā arī izbaudīt aktīvu atpūtu. Šeit var aplūkot gan Tepera ezera promenādi, gan peldošo strūklaku, kura nakts stundās ir izgaismota. Tāpat naktī tiek izgaismots arī tiltiņš uz Tepera ezera saliņu. Ezera krastā ir pieejama arī aktīvās atpūtas inventāra noma, kuru piedāvā "Annes laivas". Šeit var iznomāt sup dēļus, kajakus, katamarānus, skrituļslidas, tādēļ tā ir piemērota vieta, kur taisīt lieliskas aktīvā dzīvesveida fotogrāfijas.

Foto: Agnis Melderis

Zvārtavas pils



Zvārtavas pilī un tās teritorijā nav tādas vietas, kuru negribētos nofotografēt. Šeit ir gan neogotikas interjera paraugi, gan dažādu Latvijas un ārvalstu mākslinieku darbi. Iespaidīgākā, protams, ir pils halle ar klasicisma stila kolonnām. Stāvot starp kolonnām un paveroties augšup, redzama vērienīga kāpņu un margu konstrukcija, kas ved uz pils otro stāvu un torni, kuru vainago unikāls, vitrāžas tehnikā veidots kupols.



Foto: Klāvs Pirtnieks

Raunas pilsdrupas



Nav labākas vietas, kur vērot vasaras saulrietus! Jau stundu pirms saules rieta, no pilskalna paveras fantastisks skats uz Raunas ciematiņa panorāmu. Turklāt saulrieta gaisma piešķirs fotogrāfijām dabīgo "filtra" sajūtu, un fons būs nepārspējams – Raunas pilsdrupu tornis vai skats uz vēsturisko ciematu.

Foto: Santa Sudraba

Raunas Staburags



Ja meklē zaļu sūnu fonu fotogrāfijām, tad Raunas Staburags ir īstā vieta. Uz Raunas Staburagu fotogrāfiju medījumos jādodas pa dienu (vismaz pāris stundas pirms saulrieta), jo tas atrodas upes ielejā un ir mežu ieskauts, tādēļ maigā vakara gaisma tur sastopama reti. Raunas Staburags ir vairāk kā 10 tūkstošus gadu sens kaļķakmens veidojums, bet tā izmēri ir patiesi grandiozi – 35 metrus augsts un 16 metrus plats. Tādēļ te var ieplānot ne vien individuālas, bet arī ģimenes fotosesijas. Taču nav jāaizmirst, ka Raunas Staburags ir aizsargājamā teritorija, tādēļ aizliegts kāpt uz šī brīnumainā dabas veidojuma. Baudi dabu, taisi skaistas fotogrāfijas un saudzē apkārtni.

Foto: Marta Annika Vilberte

Mēru muiža un Smiltenes novada muzejs



Mēru muiža tika būvēta 19. gadsimta vidū, Tagadējo muižas kungu māju cēla Jakobs Hekers neorenesanses stilā 1905. gadā, iedvesmojoties no vēlīnā vācu manierisma. Tai piemīt glezniecisks siluets un iespaidīgi izmēri. Lai iegūtu pēc iespējas "instagramīgākas" fotogrāfijas, muižu jāapmeklē pavasarī un vasarā – šajā laikā pa ēkas sienām vijas apiņi, bet no muižas balkona paveras brīnišķīgs skats uz apkārtni.

Foto: Evija Ziemiņa

Gaujienas baznīckalns



Viennozīmīgi "Instagram" fotogrāfiju cienīgs ir arī Gaujienas baznīckalns no kura paveras elpu aizraujošs skats uz Gaujas senleju. 1944. gadā kara laikā šeit tika uzspridzināta Gaujienas luterāņu baznīca, tāpēc to joprojām sauc par baznīckalnu, kaut arī pašas baznīcas vairs nav.

Foto: Ernests Kalniņš

Iedvesmojies brīnišķīgai atpūtai Smiltenes novadā, radi izcilas bildes, bet, publicējot tās, ietago @smiltenes_novads "Instagram" kontu, aicina smiltenieši.