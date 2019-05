Piecas dabas takas Igaunijā, ko vērts izstaigāt

Ja tuvākā apkārtne izbaudīta, jādodas izpētes braucienā uz Igauniju, kur dabas taku mīļiem paveras daudz iespēju skaistām pastaigām. Kur doties? Sadarbojoties ar ceļvedi "Visit Estonia", piedāvājam piecas interesantas dabas takas Igaunijā.

Tuhu purva pastaigu taka



Tuhu purvs un tā pastaigu taka ("Tuhu soo matkarada") ir vareni interesanta. Tuhu ir ne vien viens no lielākajiem purviem Rietumigaunijā, bet, pastaigājoties pa šo purvaino teritoriju, skatam paveras skaista ainava un arī kāds savdabīgs elements – gluži kā skatu platforma, no kuras iespējams no nedaudz augstāka punkta paraudzīties uz apkārtni.