Piecas iespaidīgas aizas, kas liek elpai aizrauties

Ak, kā pietrūkst svešu zemju dabas ainavas, kas liek elpai aizrauties. Tieši tāpēc šajā reizē piedāvājam virtuāli izstaigāt piecas varenas aizas – milzu klintis, dramatiski straujas upītes un citi aizu elementi liks sajūsmā iespiegties. Iekārtojies ērtāk un ļaujies!

Samārijas aiza Krētā

Foto: Shutterstock

Aptuveni 13 kilometrus garā ekspedīcija pa Samārijas aizu ("Samaria Gorge") ir viena no aktivitātēm, ko noteikti vērts pamēģināt ikvienam, esot dabas skatu piesātinātajā Grieķijas salā Krētā. Tā tūristiem pieejama no maija līdz oktobra beigām – šeit lielu lomu spēlē laikapstākļi. Visieteicamāk aizas pievarēšanai atvēlēt veselu dienu, turklāt uz to doties rīta pusē, lai nesteidzīgi varētu baudīt apkārtni un neraizēties, ka kaut ko nokavēsi.

Lai arī pa taku ir samērā vienkārši un ērti pārvietoties, turklāt nekādi dižie šķēršļi jāpārvar nav, zināmas pūles gājiens tomēr prasīs – it īpaši karstā laikā.

Pa ceļam nākas pavērot gan burvīgo dabu, gan sastapt pāris kalnu kazas, gan arī aplūkot seno Samārijas ciematiņu, par kura esamību tagad liecina vien akmeņaini pamati.

Viena no zīmīgākajām aizas ainavām, kuru nāksies lūkot aizas beidzamajos kilometros, ir vieta, kur klintis no abām pusēm teju saskaras kopā, veidojot pāris metru plašu taciņu, pa kuru mērot ceļu tālāk.

