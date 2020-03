Piecas spocīgas vietas, kas apvītas baisiem stāstiem

Kāds no šādu vietu apmeklēšanas līdz šim ir izvairījies, savukārt citi – dedzīgi par tādām interesējušies. Šajā reizē, iedvesmojoties no "Wanderlust", piedāvājam virtuālu ceļojumu pa piecām spocīgām vietām pasaulē, kā arī dodam iespēju iepazīties ar to baisajiem stāstiem.

Pils Francijā, kurā spokojas Zaļā lēdija





Saukta par Luāras ielejas milzi, šī pils savos izmēros ir visai iespaidīga. Pilij, kas plašāk pazīstama pēc nosaukuma "Château de Brissac", ir septiņi stāvi, 204 istabas un pat sava operas māja, kurā mākslu vienlaicīgi var baudīt 200 cilvēki, teikts "Wonderlust".

Šajā vietā spokojoties "La Dame Verte" jeb Zaļā lēdija. Kā vēsta leģenda, Zaļā lēdija bijusi karaļa Kārļa VII ārlaulības meita Šarlote, kuru vēlāk, vainojot neuzticībā, 15. gadsimtā noslepkavojis viņas vīrs. Daudzi teic, ka tagad šīs sievietes tēls esot manāms baznīcas tornī – tērpusies zaļā kleitā, lēdija biedējot ar iekritušo, tumšo skatienu. Savukārt, kad Šarlote nespokojoties tornī, pils viesiem nākoties klausīties šīs dāmas vaimanās.

Mūsdienās pilī tiek organizēti dažādi zīmīgi pasākumi, bet drosmīgākie var pilī pārlaist nakti un, iespējams, sastapties ar pašu Zaļo lēdiju.