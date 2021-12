Pieci briežu dārzi Latvijā, kur apskatīt cēlos un staltos meža iemītniekus

Daba turpina mūs iepriecināt ar balto sniega segu, tāpēc ir īstais brīdis, lai izbaudītu ziemas aktivitātes. Visi steidzas uz slēpošanas kalniem, dabas takām un mežiem baudīt dabas sniegto skaistumu, bet pavisam brīnumaina izklaide, kur izbaudīt pasaku noskaņu, kas neatstās vienaldzīgu nevienu, ir briežu dārzi. Kā bērniem, tā arī pieaugušajiem patiks iespaidīgie ragi, spēcīgās kājas un graciozā gaita. "Tūrisma Gids" apkopojis briežu dārzus Latvijā, kas piedāvā ekskursijas gar stalto briežu aplokiem ar iespēju tos barot un glaudīt.

Briežu dārzs "Rudiņi"



2003. gadā uzsākta savvaļas dzīvnieku – staltbriežu, dambriežu un muflonu audzēšana. Briežu dārzs atrodas Irlavas pagastā, Tukuma novadā un tā platība ir līdz 350 hektāru liela apžogota teritorija, kas sadalīta vairākos aplokos, lai būtu iespējams organizēt selekcijas darbu un varētu apskatīt un novērot dzīvniekus. Briežu dārzs piedāvā gan dzīvnieku apskati, gan fotografēšanu, atpūtu un pastaigas pa meža takām. Iespējams iegādāties Latvijas meža zvēru – briežu, stirnu, meža cūku – gaļu, kas fasēta vakuumā, saldēta vai nogatavināta svaiga un piegādāta pircējam.

Safari parks "More"



Tikai stundas braucienā no Rīgas, Mores pagasta, Siguldas novada "Saulstaros" meža cēlie dzīvnieki apskatāmi pusotru kilometru garā pastaigu takā. Šis ir pirmais privātais briežu parks Latvijā un tajā pieejami staltbrieži, dambrieži un baltie brieži, kurus var barot no rokas ar īpašu bioloģisku barību un nofotografēties. Ekskursija pieejama gida pavadībā, kurš dzīvniekus pievilina tuvāk, pastāsta par tiem – to dzīvi un uzvedību, kā arī ekskursijas beigās dod iespēju apskatīt briežu ragu kolekciju. Vairāk informācija par safari parku "More" iespējams apskatīt mājaslapā.

Briežu dārzs un safari parks "Zemitāni"



Briežu dārzā un safari parkā "Zemitāni" šobrīd aptuveni 300 hektāros pastaigājas vairāk nekā 1500 staltbriežu un dambriežu un citi savvaļas dzīvnieki – mufloni, sumbri, mežacūkas. Šī ir viena no lielākajām briežu audzētavām Latvijā, kur ikviens var sajusties kā pasaku mežā, apskatot savvaļas dzīvniekus brīvā dabā. Lielākā daļa zvēru dzīvo plašā teritorijā dabiskā ritumā, ko pieņemts saukt par safari. Mazākā daļa uzturas briežu ciltsdarba saimniecībā ar visu tai nepieciešamo infrastruktūru, ko sauc par fermu, kur tie brīvi ganās. Pavisam neliela daļa (aptuveni 1/10 no visiem dzīvniekiem) pārtop īpašā, miesnieka meistara pagatavotā gardumā.

Parks piedāvā vienreizēju izklaidi, nelielu safari ceļojumu atvērta tipa džipā, kas būs eksotisks un neaizmirstams piedzīvojums ikvienam! Vairāk informācija šeit.

Briežu dārzs "Dobelnieki"



Ciemiņiem piedāvāta īpaša ekskursija, kuras laikā ir iespēja uzzināt vairāk par saimniecību, briežu dzīvesveidu un to paradumiem, kā arī kopīgi apskatīt ķertuvi, kurā tiek veikta briežu veterinārā apskate. Azartiskākie atpūtnieki var uzspēlēt pašu gatavotu komandas spēli "Metamais" un pārbaudīt savu precizitāti izšaujot ar loku. Briežu dārzs ir atvērts visu gadu un tas piedāvā oriģinālu iespēju organizēt kāzas šajā brīnumaini skaistajā vietā. Iegūsti papildu informāciju šeit.

Briežu dārzs "Mežsētas"



Pededzes vidusteces plašajās un veciem ozoliem bagātajās palienes pļavās izveidota briežu audzēšanas saimniecība "Mežsētas", kas ir aptuveni 200 hektāru lielā platībā Rugāju novadā.

Šobrīd tajā atrodas vairāk nekā 300 dzīvnieku, kas iepirkti no visas pasaules – Īrijas, Polijas, Holandes, Ungārijas un Lietuvas. Tie visi ir šķirnes dzīvnieki. Līdzās briežiem dzīvo arī stirnas un mežacūkas. Aploki atrodas aiz izturīga 2,4 metru augsta žoga un teritorijā izvietoti 15 skatu torņi, lai apmeklētāji var baudīt burvīgu ainavu. Savukārt bērniem noteikti patiks iespēja pavisam tuvu apskatīt mīlīgos stirnu buciņus un pabarot tos ar veselīgajiem gardumiem. Lai pieteiktos dabas parka apskatei, aplūko informāciju šeit.

Parku apskate iespējama pēc iepriekšējas pieteikšanās, zvanot vai rakstot uz norādīto kontaktinformāciju parku mājaslapās.

Ņemot vērā Covid-19 izplatību, arī "Tūrisma Gids" aicina rūpīgi izvērtēt nepieciešamību ceļot un apmeklēt publiskas vietas, kā arī, dodoties dabā, izmeklēt atbilstošāko pastaigu maršrutu, šajā laikā saudzējot gan sevi, gan citus.