Pieci iemesli, kāpēc doties ceļojumā uz Uzbekistānu

Plāno doties iepazīt kādu tālāku zemi, bet nevari izvēlēties galamērķi? Kā būtu ar īstuma sajūtas meklējumiem un cilvēku sirsnības baudīšanu? Ja tas skan labi, tad jādodas uz Uzbekistānu! Turklāt "Tūrisma Gids" atgādina, ka no 2019. gada 1. februāra Latvijas pilsoņi var ieceļot Uzbekistānā bez vīzas uz laiku līdz 30 dienām. Tāpēc turpinājumā piedāvājam iepazīties ar pieciem iemesliem, kāpēc būtu vērts doties uz šo iespaidiem bagāto valsti.

Skaistās Zīda ceļa pilsētas



Viesojoties Uzbekistānā, var iepazīt Zīda ceļa pilsētas, kas reiz bija daļa no seno laiku un viduslaiku tirdzniecības ceļa. Tirdzniecības ceļš sniedzās no Ķīnas uz Centrālāziju, Tuvajiem Austrumiem un Vidusjūras baseina valstīm, bet, kā skaidrots tūrisma portālā "Wanderlust", salīdzinoši īsā laikā un valsts robežas tieši Uzbekistānā var iepazīt pašu labumiņu no šīs kādreizējās godības.

Foto: Shutterstock

Uzbekistānā vērts apciemot vairākas pilsētas, tostarp Hivu, Buhāru, Samarkandu. Tieši šajās pilsētās pārsteigs arhitektūra, kas visai glīti uzturēta kārtībā un tagad mirdz visā krāšņumā, ļaujot pasapņot par to, kāda bija dzīve, kad šīs pilsētas bija starptautiskās tirdzniecības mezgli.