Pieci neparasti klinšu veidojumi, kas līdzinās dzīvām būtnēm

Šķiet, viena no bērnībā iemīļotākajām nodarbēm daudziem bija mākoņu vērošana un minējumu izteikšana par to, ko pūkaino lidoņu formas atgādina – raganu, cepuri, mašīnu, kaķi... Taču ne tikai mākoņu formās iespējams saskatīt līdzības ar dažādiem objektiem un dzīvām būtnēm, patiesībā it visur pasaulē ir ''izkaisīti'' klinšu veidojumi, kas nepārprotami izskatās pēc zvēriem.

Šajā rakstā ''Tūrisma Gids'' apkopojis piecas klintis, kas laika zoba, vulkāna izvirduma un arī vēl neizskaidrotu iemeslu dēļ pārtapušas par dzīvām būtnēm un kas priecē ikvienu, kas nolēmis tās apskatīt dzīvē.

Ņemot vērā Covid-19 izplatību, "Tūrisma Gids" aicina rūpīgi izvērtēt nepieciešamību ceļot un apmeklēt publiskas vietas, kā arī, dodoties dabā, izmeklēt atbilstošāko pastaigu maršrutu, šajā laikā saudzējot gan sevi, gan citus.

''Hvítserkur'' – trollis vai tomēr pūķis

''Hvítserkur'' tulkojumā no islandiešu valodas nozīmē ''baltais krekls''. Šādu piedēvējumu neparastās formas klints ieguvusi tādēļ, ka to kā ērtu atpūtas vietu iecienījuši jūras kraukļi, kas, protams, klinti arī izmanto savu dabisko vajadzību nokārtošanai, kā dēļ uz tās skatāmi balti plankumi, skaidrots portālā ''Atlas Obscura''.

Foto: Shutterstock

Klints stiepjas 15 metru augstumā virs jūras līmeņa. Kādreiz neparastais veidojums bija sava veida korķis zem tā esošajam vulkānam, bet laika gaitā vulkāna krāteris piekāpās blakus esošajam okeānam un tika nogremdēts. Kas interesanti – arī '' Hvítserkur'' būtu padevies kopā ar savu vulkānu, taču pirms dažiem gadiem, tā ''kājas'' tika kārtīgi nobetonētas, tādējādi neļaujot klints monstram sabrukt.

Islandiešu leģenda vēsta, ka šī klints kādreiz patiesībā bija trollis, kurš aizmirsa, ka saule troļļus pārvērš akmenī, un nenolīda tumsā līdz ar saulrietu. Daudzi vietējie arī teic, ka neparastais klints veidojums no dažādiem leņķiem izskatās arī pēc pūķa, kas dzer ūdeni. Un šī ģeoloģiskā dīvainība 1990. gadā pat tika attēlota uz Islandes pastmarkas.