Pieci skaisti un neparasti galamērķi Eiropā, ko vērts apmeklēt rudenī

Viens no pasaulē populārākajiem tūrisma galamērķiem ir Eiropa, kuru katru gadu apmeklē miljoniem ceļotāju. Taču līdz ar gadalaiku maiņu, mainās arī ceļotāju vēlmes. Tādēļ "National Geographic" eksperti aicina iepazīties ar interesantiem faktiem par skaistākajām vietām Eiropā, ko noteikti vērts apmeklēt rudens sezonā.

Vietas, kas iedvesmoja "Ledus sirds" veidotājus



Austrijas Halštates ezera krastā atrodas tāda paša nosaukuma pilsēta. Tajā, atsaucoties uz 2019. gada datiem, dzīvo tikai 780 cilvēku. Tā slavena ne tikai ar vēsturiskām sāls raktuvēm un gleznainām ainavām, bet arī ar to, ka savulaik kļuva par iedvesmu izdomātajai Ārendeles karalistei animācijas filmā "Ledus sirds".

Halštate ir tik populāra, ka tai ir pat sava kopija, līdzīgi izveidots ciemats Ķīnā. Šai pilsētai par godu nosaukta arī arheoloģiska dzelzs laikmeta kultūra, kas attīstījās Centrāleiropā aptuveni no 900. līdz 400. gadam p.m.ē. Halštate ir nozīmīga šīs kultūras arheoloģisko izrakumu vieta un 1997. gadā pilsētu iekļāva UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā.

Foto: Shutterstock

Seni klosteri Grieķijā



Kalnu veidojums Grieķijas centrālajā daļā, ko sauc par Meteoru, zināms kopš 10. gadsimta, jo tur atrodas viens no lielākajiem Austrumu Pareizticīgās baznīcas klosteriem. Līdz mūsdienām saglabājušies tikai seši no 24 oriģinālajiem Meteoras 11. gadsimta klosteriem. Tie tika būvēti uz smilšakmens klintīm, lai viduslaikos pasargātu iemītniekus no laupītājiem. Tie ir vieni no interesantākajiem Grieķijas kultūras pieminekļiem. Turklāt Meteora iekļauta arī UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā.

Foto: Shutterstock

Itālijas piekrastes valdzinājums



Amalfi piekraste nosaukta par godu tās galvenajam vēsturiskajam centram. Pēc nostāstiem, romiešu mītiskais varonis, pusdievs Herkuless reiz mīlēja nimfu vārdā Amalfi. Diemžēl viņa mira jauna un, sērās meklējot skaistāko vietu uz zemes, kur viņu apglabāt, Herkuless izvēlējās šo pussalu, nosaucot to mīļotās vārdā – Amalfi.

Kopumā pussala sastāv no 13 pašvaldībām, bet to galvenais ienākumu avots ir tūrisms. Viens no populārākajiem suvenīriem, kuru pārved no Amalfi piekrastes, ir liķieris "Limončelo". Tā pagatavošanai izmanto vietējos citronus, kam ir īpaši bieza un aromātiska miziņa. Labas augsnes, svaiga jūras gaisa un pietiekamas saules gaismas kombinācijas dēļ Amalfi citroni ir tik saldi, ka tos var ēst šķēlēs ar cukuru vai pat bez tā. Ar citronkokiem pilnie terases dārzi ir viens no ievērojamākajiem apskates objektiem Amalfi. Savukārt vēstures cienītājiem ir iespēja apmeklēt katedrāles un citus objektus, kuri saglabājušies no Senās Romas impērijas laikiem.

Foto: Kārlis Dambrāns

Velna tilts, kas vilina fotogrāfus



Viens no Eiropas vecākajiem un neparastākajiem tiltiem atrodas Kromlauera parkā Vācijā. Tas ir celts 1860. gadā pēc bruņinieka Frīdriha Hermana Ročkes pasūtījuma. Tilts tagad ir daļa no Kromlauera parka Gablencas pilsētā. Tilts slavens ar to, ka tā atspulgs ūdenī veido apli, neatkarīgi no kuras puses uz to skatās. Velna tilts tika atjaunots no 2018. līdz 2019. gadam, taču to joprojām aizliegts šķērsot, tādējādi nodrošinot cilvēku un tilta drošību. Leģenda par to, ka tiltu uzbūvējis pats sātans, padarījusi to slavenu ne tikai Vācijā, bet visā pasaulē. Katru gadu šo vietu apmeklē tūkstošiem tūristu un "Instagram" lietotāju, kuri vēlas nofotografēt tiltu un skaisto simetrisko atspulgu ezerā.

Foto: Shutterstock

Ezers kā no pastkartes



55 kilometrus no Slovēnijas galvaspilsētas Ļubļanas un tikai 15 kilometrus no Slovēnijas un Austrijas robežas, absolūti ainaviskā vietā, kuru ieskauj kalni un meži, atrodas Bledas ezers. Tas ir viens no Slovēnijas atpazīstamākajiem simboliem. Tā krastā atrodas arī vecākā Slovēnijas pils – Bledas pils, kura pirmoreiz avotos minēta 1011. gadā. Pils ēka atrodas uz klints, 130 metrus virs ezera ūdens līmeņa.

Foto: Shutterstock

Viens no interesantākiem faktiem par ezeru vēsta, ka tā dzidrais, tirkīzzilais ūdens ir pārsteidzoši silts – vasarā tā temperatūra var sasniegt pat 26 grādus pēc Celsija. Tas gan ir izskaidrojams ar to, ka ezerā ieplūst ūdens no termālajiem avotiem.

Neskatoties uz to, ka Bledas ezers piesaista tūkstošiem ceļotāju, tas joprojām paliek cilvēku neskarts. Ezerā aizliegts braukt ar motorlaivām, bet tūristiem pieejamas tikai laivas ar airiem.