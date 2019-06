Piedzīvojums virs koku galotnēm Slovākijā: varena pastaigu taka un skatu tornis

Ja dodies uz Slovākiju un vēlies pastaigāties virs koku galotnēm, pastaigu taka, ko var sameklēt pēc atslēgas vārdiem "Chodník korunami stromov Bachledka", būs tieši laikā.

Kā skaidrots apskates objekta mājaslapā, starp koku galotnēm meklējamās takas garums kopā mērāms 1234 metros, iekļaujot arī maršrutu, kas ved uz spirālveida skatu torņa virsotni.

Skatu tornis ir 32 metrus augsts un piedāvā paraudzīties uz apkārtni no burvīga rakursa, turklāt arī no augstāka punkta, nekā piedāvā taka. Pašas takas augstums variē, augstākajā punktā sasniedzot 24 metrus.



Pastaiga nebūs garlaicīga, jo to papildina gan burvīgi skati, gan arī takas malās iekārtoti informācijas stendi, kur iespējams uzzināt par vietējo faunu, floru un citām niansēm. Savukārt ik pa posmam iekārtotas interesantas vietas, kas patiks drosmīgākajiem. Noteikti vērts izcelt skatu torņa virsotnē meklējamo tīklu, kur ikvienam iespējams apgulties, gan īpašu pastaigu vietu ar bailīgiem skatiem, kā arī 67 metrus garo spirālveida slidkalniņu, kas var saīsināt laiku, lai nokļūtu lejā. Tiesa, šobrīd, kā minēts apskates objekta mājaslapā, tas gan ir slēgts, lai veiktu pāris uzlabojumus.