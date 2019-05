Piedzīvojumu meklētājiem: trīs idejas ceļojumiem uz ekstrēmu vidi

Savukārt Boforta jūrā pie Aļaskas ziemeļu krastiem par izcilu galamērķi tiek uzskatīta nelielā Bartera salas pilsētiņa Katkovika. Salā, kas ietilpst ASV Nacionālajā ziemeļu rezervātā, var noīrēt laivu īsiem izbraucieniem pa lagūnu. Polārlāču populācija te ir liela, tādējādi dzīvniekus var aplūkot gan atpūtas, gan arī rotaļu brīžos. Labākais laiks apmeklēt šo Ziemeļamerikas daļu ir no augusta beigām līdz oktobrim. Vienlaikus šīs ekspedīcijas patiks arī ziemeļblāzmas vērotājiem, to vērošanai labākais laiks ir no septembra līdz novembrim.

Savukārt Eiropā par labu ledus lāču vērošanas vietu uzskata Svalbāras arhipelāgu Norvēģijas arktiskajā daļā, kur mītot vairāk lāču nekā cilvēku. Taču arktisko ceļojumu eksperti iesaka mest mieru domai par Antarktīdas apskati, jo šobrīd ceļotāju daudzums šajā apvidū (vairāki desmiti tūkstoši cilvēku gadā) jau sāk sasniegt kritisko masu un negatīvi ietekmēt dabu.

Ar laivu pa Amazones lietusmežiem

Tropiskie lietusmeži ir ļoti maģiska vieta – daudz ūdens, siltuma un gaismas ir teju ideāli apstākļi dzīvošanai, tas padara džungļus par visdaudzveidīgāko biotopu uz zemes. Te mīt aptuveni puse cilvēkiem zināmo dzīvnieku, kukaiņu un augu. Pasaulē lielākie ir Amazones baseina lietusmeži, kas plešas vairāku valstu (Brazīlija, Peru, Ekvadora, Venecuēla) teritorijā. Taču dzīvajai dabai jau sen te vairs nav paradīze, kaut vai tāpēc, ka lietus sezonas kļūst aizvien neprognozējamākas.

Ja plānojat ceļojumu uz Amazoni, tad jāatceras, ka piecu vai desmit dienu kruīzam labākais laiks ir maijs un jūnijs, proti, tas ir brīdis pēc lielās lietus sezonas un pirms gada karstākajiem mēnešiem. Upē tad ir visaugstākais ūdens līmenis un apkārtējie meži ir applūduši.