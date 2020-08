Domājot par braucienu uz Lietuvu, parasti prātā nāk Viļņa. Un visbiežāk tā arī paliek. Par atpūtu pie mūsu dienvidu kaimiņiem zinām maz, uz Palangu braucam vien tādēļ, lai kārtējo reizi pārliecinātos, ka Liepājā ir tikpat labi un pat lētāk.

Pirms kāda laika salīdzinājām divas lielas igauņu pilsētas – Pērnavu un Tartu. Katrai no tām ir savi trūkumi un priekšrocības un vairumā gadījumu nav grūti izlemt, uz kuru pusi doties, ja zina savas vēlmes.

Lai palīdzētu izdarīt līdzīgu izvēli, nolēmām salīdzināt divas analoģiskas pilsētas – Kauņu un Klaipēdu. Un, lūk, kādus scenārijus ieguvām.

Ja interesē jūra vai SPA

Ar jūru ir sekojoši: Klaipēdā tā ir, Kauņā – nav. Ja kādu iemeslu dēļ Klaipēda nepatīk, var izvēlēties Kuršu kāpu (uz dienvidiem no Klaipēdas) vai Palangu (uz ziemeļiem no Klaipēdas). Tiesa, jāņem vērā, ka atpūta šajos Lietuvas kūrortos ir samērā dārga. Lai nokļūtu Nidā (Kuršu kāpa), nāksies šķirties no 42,70 eiro par prāmi (ar auto). Protams, ir arī ekonomiskāki veidi, kā nokļūt Kuršu kāpā, par tiem vairāk lasi šajā "Delfi.lt" rakstā krievu valodā. Ideja gan ir skaidra – tas nebūs lēti.





Ja sākotnēji tika nolemts par labu atpūtai Kauņā, bet "kaut kas nebija lāgā" un tomēr jūra vairāk vilina, kopš jūlija sākuma no Kauņas uz Nidu pa Nemūnas upi un Kuršu līci tūristus vizina ātrgaitas pasažieru kuteris "Raketa" (brauciens ilgst četras stundas). Kuģis var uzņemt līdz 58 pasažieriem, biļetes cena – 58 eiro. Tā jāiegādājas laikus. Kursēšanas grafiks un plašāka informācija pieejama šeit.

Ja nav vēlēšanās maksāt par iebraukšanu Kuršu kāpā, no Klaipēdas var doties ziemeļu virzienā: pusstundas braucienā no pilsētas ir Palanga, bet vēl tālāk uz ziemeļiem (15 minūšu brauciens ar auto) ir Sventāja. Pēdējā piedāvās cenas ziņā nedaudz izdevīgāku atpūtu nekā Palanga, tiesa, arī servisa līmenis būs zemāks. Bet vēl – caur Sventāju ved īsākais ceļš no Klaipēdas un Palangas uz Liepāju un Ventspili.

Palangas tūrisma piedāvājumi ērti apskatāmi šajā mājaslapā, savukārt Kuršu kāpas pakalpojumu klāstu var iepazīt te.

Kā jau teikts, Kauņa nevar lepoties ar Baltijas jūras piekrasti, toties caur to plūst Nemūna, kā arī ir Kauņas HES ūdenskrātuve, saukta arī par Kauņas jūru. Attiecīgi – atpūtas plānos var iekļaut arī peldi.

Ja vilina atpūta SPA, tad Lietuvā īstais virziens nav ne Kauņa, ne Klaipēda. Labāk doties vairāk uz dienvidiem, izvēloties Birštonu vai Druskininkus. Šajās pilsētās ir ļoti plaša sanatoriju izvēle, kas apmierinās pat visprasīgākos atpūtniekus. Un atkal jau – ja ceļš atvedis uz Kauņu, bet radusies vēlme mainīt plānus, uz Birštonu var doties pa ūdeni ar kruīza kuģi – biļetes var iegādāties Kauņas tūrisma informācijas centrā.

Ja nevēlies kuģot pa Nemūnu, Birštonā no Kauņas pavisam vienkārši var nokļūt ar savu četrriteņu draugu – brauciens ilgst vien aptuveni 45 minūtes.