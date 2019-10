Puskilometra garumā un ievērojamā augstumā: iespaidīgs trošu tilts Itālijā

Šis biedējošais tilts, ko plašāk pazīst pēc nosaukuma "Ponte Tibetano", meklējams Itālijā. Un tas ir diezgan brangs – tiltu sistēma ir puskilometru gara un, kā minēts "Culture trip", ir ievērojamākā savā kategorijā.

Tilts savas vizuālās konstrukcijas ziņā ir visai trūcīgs, proti, tas ir iekaramais tilts, kura veidošanā izmantotas vien troses un metāla kāpšļi. Protams, to vēl bailīgāku padara arī tas, ka tilts ļauj uz aizu lūkoties no ievērojama augstuma – tas variē no 30 līdz 90 metriem, minēts tūrisma objekta mājaslapā.

Nevar noliegt, ka pats gājiens ir visai fantastisks – šo piedzīvojumu ne vien papildinās satraucošās sajūtas, dodoties šāda veida pastaigā, bet arī apkārt esošie skarbie kalni un arī kāds ūdenskritums.

Tiesa, ja jau šis šķita pārāk biedējoši, tad tālākais būs kā nepārvarams pārbaudījums, jo turpat iespējams ne vien likt asinīm riņķot, dodoties pa tiltu, bet arī kāpelēt pa klinšu sienām.

Tā kā mērojamais ceļš ir visai biedējošs un pat ekstrēms, drošība pirmajā vietā. Visi adrenalīna kārotāji tiek nodrošināti ar īpašām drošības siksnām, kas parūpēsies, lai šis piedzīvojums iztiktu bez jebkādiem misēkļiem.

Kā skaidro "Culture Trip", trase atvērta no maija līdz oktobrim un šīs piedzīvojums prasīs apmēram pusotru stundu, bet šajā laikā gūtie iespaidi būs neaizmirstami. Plašāk par šo iespēju var lasīt tūrisma objekta mājaslapā šeit.