Rozā lagūna Austrālijā, kas pārsteidz ar savu košumu

Vēlies savu atvaļinājumu padarīt košāku? Ja uztvēri šo jautājumu burtiski, tad vērts doties uz Austrāliju, kur atrodama lagūna, kura plašāk pazīstama pēc nosaukuma "Hutt Lagoon".



Šī lagūna ir 70 kvadrātkilometru plašs sāls ezers un no Indijas okeāna to atdala smilšu valnis.Tā kā lagūna atrodas pāris metrus zem jūras līmeņa, tajā nepārtraukti skalojas sāļais jūras ūdens, kas ļoti strauji iztvaiko, savukārt saldūdens, kas nāk no tuvējiem avotiem, nespēj satecēt pietiekami lielos daudzumos, lai līdzsvarotu situāciju, padarot šo ezeru par ļoti sāļu vidi. Šādu vidi par piemērotu sauc konkrēta veida aļģes, kas arī pasargā lagūnu no pārmērīgi ātras iztvaikošanas, kā arī iekrāso to simpātiskā tonī, skaidrots tūrisma ceļvedī "Atlas Obscura".



Krāsa lagūnā mēdz variēt, ņemot vērā sezonu, laikapstākļus un dienas laiku – ūdens mēdz būt gan izteikti rozā, gan pat violets un sarkanīgs. Kā minēts "Australias Coral Coast", labākais laiks lagūnas apskatīšanai ir pēcpusdiena vai pievakare, kad riet saule.

Pēc lagūnas apskatīšanas vērts iegriezties tuvējā zvejnieku ciematiņā "Port Gregory", kur iespējams izbaudīt autentisko atmosfēru, bet iespaidīgākam piedzīvojumam šajā vietiņā vērts arī pārlaist nakti, ieteikts portālā "Western Australia".



