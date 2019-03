Sala Portugāles piekrastē, kur vienlaicīgi var atrasties ne vairāk kā 350 cilvēki

Lūk, kārtīga miera osta netālu no Portugāles krastiem – Berlengas arhipelāgs, kas piedāvā skaistu pastaigu un mierpilnu atpūtu.



Berlengas arhipelāgs atrodas 10 līdz 15 kilometru attālumā no Portugāles krasta. Berlenga ir šī arhipelāga lielākā sala un arī vienīgā, kura tiek apdzīvota visa gada garumā, turklāt tas attiecas tikai uz personām, kas pilda neaizstājamas funkcijas, piemēram, cilvēki, kas nodrošina bākas darbību, dabas rezervāta sargi un citas svarīgas personas. Savukārt sezonā iezīmējas nedaudz cita aina, un no maija līdz oktobrim no Portugāles piekrastes pilsētas "Peniche" kursē regulārs ūdens transports, ļaujot ikvienam iepazīt šo skaisto vietu, skaidrots oficiālajā ceļvedī "Visit Portugal".

Šī sala nudien būs ideāls galamērķis tiem, kas meklē mieru – lai arī tūristi izvēlas apskatīt šo vietu, salu vienlaicīgi var apmeklēt tikai 350 personas, skaidrots "Visit Portugal".

Lai labāk iepazītu salu, ikviens tiek aicināts sekot gājēju pastaigu takām, kas aizvedīs interesentus līdz salas apbrīnojamākajām apskates vietām. Tādas, piemēram, ir dramatiskās un klinšainās alas, kas ir ievērojamos izmēros un uz salas netrūkst.



Izceļama ir arī "The Fort of São João Baptista" jeb Berlengas cietoksnis, kas ir viens no nozīmīgākajiem apskates punktiem uz mazās salas. Ēkas būvniecība sākta 1651. gadā un pabeigta piecus gadus vēlāk. Cietoksnis ticis celts drošības nolūkos, palīdzot droši nosargāt salu no iebrucējiem. Tagad tas priecē ar interesanto tiltu, kas zigzagā ļauj aiziet līdz cietokšņa mūriem, kā arī tirkīzzilo ūdeni, kas izceļ ēkas aprises.





Tāpat, kā skaidro "Visit Portugal", šī ir lieliska vieta, kurā iepazīt zemūdens pasauli, jo tās daudzveidība šeit apskatāma visā krāšņumā. Piemērota peldēšanai būs mazā, taču skaistā "Carreiro do Mosteiro", kuru ieskauj iespaidīgas klintis un pasakains ūdens.



Protams, uz salas ir arī citas apskates vietas, tostarp iepriekšminētā bāka, kas allaž vilina ziņkārīgos, bet, jāteic, ka jebkura vieta šajā salā, uz kuru nāksies palūkoties, atgādinās skatu kā no pastkartītes.

