Saldumi, spirdzinājumi un paipalas – seši iemesli doties garšīgā ceļojumā Aizkraukles novadā

Katrai vietai ir sava garša, turklāt nav jābrauc tālu pasaulē, lai palutinātu garšas kārpiņas ar ko unikālu. Viens no interesantajiem Latvijas gastronomiskā tūrisma galamērķiem ir Aizkraukles novads, kurā dzimusi leģendārā un populārā "Gotiņa", kur paipalas tiek pārvērstas ārkārtīgi gardās delikatesēs un dzērienu piedāvājums neatpaliek no augstākās klases restorāniem lielpilsētās.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Paipalas saimniecībā "Rīta putni" Kokneses pagastā

"Rīta putni" ir Baibas un Bruno Cīruļu un Ilzes un Roberta Inapšu saimniecība, kurā septiņu gadu laikā paipalas un paipalu olas kļuvušas par fantastiskiem produktiem, kas atrodami labākajos Latvijas veikalos. Saimniecība atrodas Kokneses novada Bilstiņos, vien pāris minūšu attālumā no Pērses un Daugavas, no kurienes paveras iespaidīgs skats uz Kokneses pilsdrupām. Saimniecībā atrodas paipalu olu un delikatešu ražotne "Olalā!" un "Bučers", mierpilns un garšu bagāts ziedu, augļu un dārzeņu dārzs, kas sevī ieskauj romantisku siltumnīcu "Love Garden" un veikals "Bārs un Bode", kurā iegādāties svaigākos produktus un pavadīt mirkli ar saimniekiem un laiku ar draugiem.

Lai nobaudītu "Rīta putnu" gardumus, iespējams pieteikties degustācijām, kurās dalību var ņemt grupas līdz desmit cilvēkiem. Degustācijas laikā apmeklētāji tiks iepazīstināti ar saimniecības stāstu, dzīvesveidu un produktiem, tostarp pagaršot varēs paipalu olu "Creme Brule" vai paipalu olu liķieri. Tāpat garšu meklētājiem iespējams dienu sākt ar tematiskām brokastīm, kurās saimnieki pārsteigs ar olu uzkodām, omleti un citiem gardumiem. Katru svētdienu atvērts arī "Rotisserie" – grila karuselis franču gaumē –, kur nobaudāma grilēta paipala, pasniegta ar kartupelīšiem un īpašām mērcēm.

Alus darītava "Bursh" Aiviekstes pagastā

"Mūsu alus nav domāts, lai piedzertos, mūsu alus paredzēts cilvēkiem, kuri novērtē, kas alum piedod īpašu smeķi," teic "Bursh" saimnieks Mārtiņš Daģis.

Alus darītava atrodas interesantā vietā – krustpunktā starp Zemgales, Vidzemes, Latgales un Sēlijas novadiem, un tā ir viena no Latvijas mazākajām alus darītavām. "Bursh" ir no ūdens, miežu iesala, apiņiem un rauga gatavots, uz malkas krāsns vārīts, ozolkoka mucās raudzēts un 30 dienas gatavināts alus, kas Daģa saimniecībā tiek brūvēts kopš 2014. gada.

Alus darītava pieņem gan individuālus ceļotājus, gan arī tūristu grupas, taču, pirms doties garšas meklējumos, nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās.

Foto: Publicitātes foto

Stipro dzērienu darītava "Drunka" Skrīveros

"Drunka" ir alkohola ražošanas uzņēmums, kurš gatavo vīnus un stipros dzērienus. Saimnieki teic: "Produkta radīšanas cikls sākas no mūsu ābeļdārza, ogām, rabarberiem – no sēkliņas līdz gataviem vīniem, degvīnam. Upenes, avenes, jāņogas, cidonijas, pīlādži ir atdevuši dzērieniem savu krāsu, garšu, sasmēlušies degvīna stiprumu un kļuvuši par "Drunku"."

Saimniecība atrodas pašā gleznainākajā vietā Skrīveros, pie likteņupes Daugavas, šosejas Rīga – Daugavpils malā un no laukakmeņiem celtajā vecajā "Kalnakrogā". Šajā vietā jau izsenis apstājušies tālie braucēji, kuri baudīja vakariņas un pārnakšņoja, kamēr atpūtās zirgi. Tolaik kroga saimnieks no pagraba uznesa vēsu, putojošu alu un salēja tālajiem braucējiem kausos. Mūsdienās "Kalnakrogs" var lepoties ar apgleznotajiem logiem un plašo dzērienu klāstu, turklāt šajā vietā iespējams nobaudīt "Drunkas" spēka zupu un citus labumus, ko piedāvā uzņēmīgie saimnieki.



Mājas saldējums Skrīveros

"Skrīveru mājas saldējums" ir ģimenes uzņēmums, kas aicina pavadīt laiku brīnišķīgā kafejnīcas atmosfērā un atmodināt savas garšas kārpiņas nesteidzīgā noskaņā, izzināt klasisko un neierasto saldējuma garšu pasauli un piedzīvot to, par ko citi tikai runā. Kā par sevi stāsta uzņēmuma saimnieki, "meklējot un radot savas receptes, esam izveidojuši oriģinālu garšu un smaržu harmoniju. Vietējie dārgumi no samtainiem mežiem, mūsu ģimenes augļu dārza, svaiga piena no lauku fermas, pievienojot īstas, reibinošas vaniļas pupiņas."

"Skrīveru mājas saldējuma" aizsākumi meklējami Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas ēdnīcas virtuvē, kur "mežonīgajos deviņdesmitajos" Sotnieku ģimene gatavoja maigu, vijīgu saldējumu. Pašlaik uzņēmums izaudzis un guvis popularitāti arī vairāku restorānu un šefpavāru virtuvēs.

Saldējuma gatavotāji piedāvā vairākas tematiskās ekskursijas dažāda lieluma grupām. Ekskursijām nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās, taču saldo desertu iegādāties var arī uzņēmuma e-veikalā un pāris Rīgas un Pierīgas tirdzniecības vietās.

Leģendārā "Gotiņa" Skrīveru pārtikas kombinātā

"Skrīveru pārtikas kombināts" ir skrīveriešu ģimenes uzņēmums, kas godā ceļ uzņēmuma autentiskās sendienu receptūras roku darba izpildījumā, izmantojot produkcijas tapšanā tikai paša augstākā labuma izejvielas. Tam apliecinājums ir kultūras zīme "Latviskais mantojums", kas "Skrīveru pārtikas kombinātam" tika piešķirta 2015. gada nogalē.

Šajā vietā kopš 1957. gada tiek ražota Latvijai raksturīgā konfekte "Gotiņa", kas Latvijā, iespējams, ir populārākais šī garduma ražotājs. Uzņēmumā uzsver, ka tieši "Skrīveru pārtikas kombinātā" ražotā "Gotiņa" ir tā, kas atbilst autentiskajai un oriģinālajai garšai. Tāpat te top bezgala garšīgā "Krējuma pagale" un šerbets "Purenīte".

Viens no labākajiem veidiem, kā iepazīt Ziemeļeiropā vecāko joprojām strādājošo konfekšu "Gotiņa" fabriku – doties ekskursijā, kurā iekļauta konfekšu degustēšana, stāstījums par ražošanas vēsturi un paraugdemonstrējumi, kā arī unikālo saldumu ietīšanas prasmju apgūšana.

"Skrīveru saldumu" Emociju fabrika

"Skrīveru saldumi" dibināts 2006. gada sākumā Skrīveros. Dibināšanas ideja radās Ivetai un Normundam Audzišiem, kuri konfekšu ražošanas tradīcijas pārņēma no vecākiem 1999. gadā Lizumā. Šeit top saldumi, kas pieejami specializētajos "Skrīveru saldumi" veikalos visā Latvijā.

Tikmēr Skrīveru Emociju fabrikā saldumu baudīšana ir neparasts piedzīvojums – viesiem tiek piedāvāts izbaudīt gardumus "Skrīveru modē", kā arī radoši darboties un atklāt daudzveidīgus piedzīvojumus. Emociju fabrikā ģimenes vai draugu lokā varēsiet iejusties "Skrīveru Gotiņa" tinēja lomā, vai arī radoši izpausties veidojot marcipānu un īrisu.

Raksts tapis sadarbībā ar Aizskraukles novada pašvaldību.