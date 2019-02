Šarmantas vietas pasaulē, kur nozust romantikas kārotājiem

Februāris ir viens no gada romantiskākajiem mēnešiem, jo tas dāvā mīlētāju svētkus Valentīndienu. Kur pabūt divvientulībā? Tūroperators un ceļošanas eksperts "Novatours" iesaka romantiskus pasaules galamērķus un to slēptos dabas dārgumus, kurp aizceļot ar otro pusīti, lai Valentīndienu viena gada laikā būtu vairāk.

Grieķija, Korfu salas mīlestības kanāls

Korfu jau izsenis ir valdzinājusi ceļotājus ar savu krāšņo dabu. Šeit vienuviet mijas majestātiski kalni, nerimstoši šalkojoša, tomēr mierīga un ieaijājoša Jonijas jūra, smilšaina un klinšaina piekraste. Visā šajā krāšņumā vēl slēpjas kāds īpašs dārgakmens – Mīlestības kanāls jeb "Canal d`Amour".

Mīlestības kanālu ieskauj iespaidīgas akmeņu sienas, kuras rotā virkne vilinošu, maģisku un pārsteidzošu, dažāda izmēra alu. Akmeņu siena atgādina smalku tamborējumu. Kanāls sākas ar gaišu smilšu pludmali, bet to caurvij tirkīzzils Jonijas jūras ūdens. Kanāls savus viesus aicina ļauties atsvaidzinošām ūdens peldēm, izzinošām alu ekspedīcijām, pastaigām pa sienas virsotnēm, kā arī drosmīgai lēkšanai no to virsotnes caurspīdīgajā ūdenī.

Ja vēlies doties ceļojumā uz Korfu salu, šajā rakstā vari izlasīt latviešu ceļotāja piezīmes.