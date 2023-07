Senas pilsētas, satriecošas pilis, māksla un daba – 12 iemesli apmeklēt Vāciju

Vācijā ir vairākas burvīgas mazpilsētas, satriecošas pilis, vēsturiski orientieri un pasaulē atpazīstami svētki, piemēram, "Oktoberfest" un Ziemassvētku tirdziņi. Sākot no Bavārijas līdz Brēmenei, Vācijā ir daudz dažādu veidu, kā atpūsties, un "Travel And Leisure" eksperti iesaka labāko no labākā.

Muzeju sala



Tiem, kas pirmo reizi viesojas Berlīnē, ieteicams apskatīt Muzeju salu, kas iekļauta UNESCO Pasaules mantojumu sarakstā. Šis arhitektoniski satriecošais kultūras komplekss atrodas Berlīnē, Šprē upes vidū, un tajā ir pieci starptautiski nozīmīgi mākslas muzeji.

"Austrumu puses galerija" ("East Side Gallery")



Betona mūris, kas agrāk sadalīja Berlīni un kādreiz bija apspiestības simbols, tagad kalpo pavisam citam mērķim, pateicoties "Austrumu puses galerijas" izveidei. Mākslinieki Berlīnes mūra daļu pārveidojuši par brīvdabas mākslas galeriju ar krāsainiem, pārdomas rosinošiem sienas gleznojumiem.

Foto: Shutterstock

Rotenburga pie Tauberes



Rotenburga pie Tauberes, kas atrodas Frankonijas reģionā Bavārijā, tiek dēvēta par vienu no skaistākajām mazpilsētām pasaulē. Burvīgā ciemata bruģakmens celiņi, pildrežģu mājas, baznīcas, viduslaiku mūri un torņi izskatās kā no pasaku grāmatas.

Foto: Shutterstock

Bādenbādene



Aristokrāti no Eiropas (tostarp Napoleons III un karaliene Viktorija) kopš 19. gadsimta apmetušies Bādenbādenē, vēsturiskā spa pilsētā Vācijas Švarcvaldes dienvidrietumu malā. Šī kūrortpilsēta saglabājusi savu reputāciju kā izcils labsajūtas galamērķis, turpinot vēl šodien vilināt ceļotājus ar termālajām vannām un augstas klases spa viesnīcām.

Pils "Schloss Proschwitz"



"Schloss Proschwitz" ir skaista 18. gadsimta neobaroka stila pils Meisenes rajonā ar elegantu interjeru un dārziem. Īpašumā atrodas arī Saksijas vecākā privātā vīna darītava, kurā interesenti var doties ekskursijā uz pagrabu un degustāciju.

Neišvānšteinas pils



Neišvānšteinas pils ir viena no Vācijas slavenākajām un apmeklētākajām apskates vietām – katru gadu tā uzņem 1,4 miljonus apmeklētāju. Ceļotāji no visas pasaules brauc aplūkot pasaku viduslaiku pili un kalnainos Bavārijas alpu panorāmas skatus, kas paveras no pils.

Linderhofas pils



Kamēr Neišvānšteinas pils apskates laikā var nākties pacīnīties ar cilvēku pūļiem, netālu esošā Linderhofas pils apmeklējums sagādā mierīgāku pieredzi. Staltā rezidence savulaik bija Ludviga II iecienītākā atpūtas vieta un vēl šodien vietu raksturo idilliska atmosfēra.

Foto: Shutterstock

Lindava



Lindava, kas atrodas Konstances ezera krastā Bavārijā, piesaista ceļotājus ar tās ostas šarmu un gleznainajiem skatiem. Populārākās izklaides šeit ir izbraucieni ar kajakiem un 12. gadsimtā būvēta skatu torņa apmeklējums.

Foto: Shutterstock

Ciems "Baiersbronn"



"Baiersbronn" ir neparasts ciemats Vācijas dienvidos – tas tiek uzskatīts par kulinārijas galvaspilsētu, jo tajā ir septiņi restorāni ar Mišelina zvaigznēm un vēl vairāki, kas saņēmuši cita veida apbalvojumus un novērtējumus kulinārijas jomā.

Termālo pirts komplekss "Therme Erding"



"Therme Erding" ir lielākais termālo pirts komplekss Eiropā, kas atrodas 30 minūšu braucienā uz ziemeļaustrumiem no Minhenes, un katru dienu piesaista vairāk nekā 5000 apmeklētāju. Bez klasiskās spa un saunas tikai pieaugušajiem, te pieejamas arī zonas, kas piemērotas bērniem.

Cūgšpice



Cūgšpice ir augstākais kalns Vācijā un ir iecienīta vieta aktivitātēm ārā visa gada garumā. Siltajos gada mēnešos populāri ir pārgājieni, savukārt ziemā cieņā ir slēpošana un nobraucieni ar ragavām. No aprīļa līdz oktobrim te darbojas trošu vagoniņš.

Ezers "Eibsee"



Vācijā ir vairākas skaistas vietas, ko apmeklēt, taču reti kura var sacensties ar satriecoši skaisto "Eibsee" ezeru. Ar kristāldzidro ūdeni piepildītais senais ezers atrodas Cūgšpices pakājē, un to ieskauj Bavārijas Alpu virsotnes. Ezers ir iecienīts galamērķis tiem, kam patīk atpūta ar laivu un doties pārgājienos.