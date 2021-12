Septiņas interesantas Jaunā gada tradīcijas dažādās valstu kultūrās

Neatkarīgi no tā, kur šogad pavadīsi Jaunā gada svinības, mājās ar ģimeni, draugiem vai ārzemēs, noteikti kādam būs aizķērusies Jaungada tradīcija, ko katru gadu piekopt. Vai tā ir uz galda pasniegtā maize, kas simbolizē pārticību, nākotnes zīlēšana vai zvīņu iebēršana makā. Dažas no senajām tradīcijām saglabājušās līdz pat mūsdienām, citas izzudušas, bet vēl citas nākušas klāt, lielākoties gadu gaitā pārņemtas no citām tautām, piemēram, Jaungada apņemšanās kaut ko izmanīt savā dzīvē, kas patiesībā nāk no senās Babilonijas.

Pirms Jaunā gada sagaidīšanas "Tūrisma Gids" apkopojis interesantas un šķietami dīvainas citu tautu tradīcijas, ko iespējams vēlies ieviest arī savos svētkos vai vienkārši satiekot ārzemju draugus, izcelt savas zināšanas.

Brazīlija

Brazīlijā, kā arī citās Centrālamerikas un Dienvidamerikas valstīs, piemēram, Ekvadorā, Bolīvijā un Venecuēlā, Jaungada vakarā jānēsā īpaša apakšveļa, jo tā nesīs veiksmi. Populārākās apakšveļas krāsas ir sarkana, kas piesaistīs mīlestību, kā arī dzeltenā, kas sola gūt vairāk naudu. Tāpat Brazīlijā svētku galdā liek lēcas, kas arī nozīmē veiksmi un naudu nākamajam gadam.

Spānija

Ļoti īpaša tradīcija ir spāņiem. Visu vakaru pie katra pulksteņa stundas sitiena, līdz divpadsmitiem naktī, jāliek viena vīnoga mutē un pie pēdējā sitiena visām vīnogām jābūt apēstām. Katra vīnoga simbolizē vienu gada mēnesi un kopā veido divpadsmit laimīgus gada mēnešus. Visbiežāk spāņi sagaida Jauno gadu ar vīnogu pilnu muti, cenšoties tās pēc iespējas ātrāk apēst, uzjautrinoties viens par otru.

Dānija

Vecā gada vakarā radu, draugu un kaimiņu mājas ieejas durvis apmētā ar traukiem, kas speciāli šim vakaram tiek krāti visu gadu. Dāņi uzskata, ka trauku mešana aizbaida ļaunos garus un nes laimi, pie tam, jo vairāk lausku pie durvīm, jo labāk. Svarīga tradīcijā katru gadu ir Dānijas karalienes runa, kas norisinās pulksten sešos vakarā, kad visi sasēžas pie galda un ēd svētku mielastu.

Grieķija

Tradicionāli Jaungada vakarā pie māju ārdurvīm tiek karināts sīpols kā simbols atdzimšanai no jauna. Jaunā gada dienā vecāki pamodina savus bērnus, uzsitot viņiem pa galvu ar sīpolu, lai pamodinātu un dotos uz dievkalpojumu. Šis sīpols tiek turēts mājās līdz nākamajam Jaunajam gadam, lai nestu ilgmūžību, veselību un veiksmi.

Ķīna

Šī valsts ir ļoti bagāta ar Jaunā gada tradīcijām, katrā reģionā tās var atšķirties, taču šīs piekopj lielākā daļa iedzīvotāju, piemēram, katru gadu Vecgada dienu iesāk ar mājas kārtošanu, lai iztīrītu neveiksmi un sliktos notikumus no iepriekšējā gada. Interesanti, ka iela daļa vēsturnieku uzskata: uguņošana tika izgudrota senajā Ķīnā, jo ķīniešu Jaunajā gadā ir viena visai ekspresīva tradīcija, iziet ielās un trokšņot, lai aizbaidītu ļaunos garus. Trokšņošanai tiek izmantotas petardes un citi pirotehnikas izstrādājumi.

Somija

Izrādās, ka viena no mūsu iecienītākajām Jaunā gada tradīcijām ir aizgūta no Somijas. Somi prognozē nākamo gadu ūdens traukā, lejot izkausētu alvu un pēc tam interpretējot metāla formu, kādu tas iegūst pēc sacietēšanas. Sirds vai gredzens nozīmē kāzas, kamēr kuģis paredz ceļojumu, un cūka paziņo, ka būs daudz ēdiena.

Rumānija

Šeit katru gadu cilvēki ietērpjas lāča kostīmā un kopīgi dejo, lai aizbiedētu ļaunos garus. Senāk Rumānijā lāči tika pieradināti un dresēti, tika turēti važās un uzstājās par naudu pie skaļas bungu mūzikas. Par laimi, šādas aktivitātes šeit vairāk nenotiek. Rumāņu tautas pasakās lācis simbolizē aizsardzību un dziedniecību.

