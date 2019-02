Septiņas interesantas klintis un to veidojumi, ko vērts redzēt

Neparastas, leģendām apvītas vai vienkārši skaistas – tieši tādas ir klintis, ko vērts redzēt savām acīm. Ja vēlies sajust dabas un klinšu maģisko spēku, lūk, iepazīsties ar šīm "Tūrisma Gida" izceltajām klintīm un to veidojumiem.

Klints Skotijā, kas pēc nostāstiem ir milža īkšķis

Foto: Shutterstock

Vecais vīrs jeb "The Old Man of Storr" ir visai ikoniska klints Skotijā, ko jau no tāluma var saredzēt tie, kas izvēlas doties pastaigā pa šo pasakaino apvidu.

Klinšainais veidojums savos izmēros ir diezgan iespaidīgs – tas sniedzas aptuveni 49 metru augstumā, teikts "Atlas Obscura". Tāpēc tie, kas būs izvēlējušies to uzmeklēt, noteikti nevilsies – pieejot pavisam tuvu, cilvēks sajutīsies mazs un niecīgs.

Kā vēsta sena leģenda, reiz te bijis sastopams milzis, kurš dzīvojis šajā kalnainajā un skaistajā apkārtnē. Kad savu mūžu viņš bija nodzīvojis un tika guldīts zemes klēpī, milzīgā vīra īkšķis palicis daļēji virs zemes, kas tagad zināms kā Vecais vīrs. Milža īkšķi ieskauj arī citi klints stabi, veidojot īpašu kompozīciju, kas ainavu padara tikai krāšņāku.

Lasīt vairāk