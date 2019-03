Septiņas unikālas pasaules alas un veidojumi, kas pierāda dabas vareno spēku

Māte daba ir parūpējusies, lai pasaulē būtu neskaitāmi daudz apskates objektu – tostarp neparastas alas, kas pārsteidz ar unikalitāti. "Reader's Digest" iepazīstina ar septiņām brīnumainām alām un līdzīgiem veidojumiem, kurus zinātkārie ceļotāji nereti var sasniegt tikai pa ūdeni.

Marmora alas Čīlē



Neparastās Marmora alas, kas atgādina skatus no pastkartītēm vai markām, atrodas Heneralkarreras ezerā, uz Argentīnas un Čīles robežas Patagonijā. To "baro" no Andu kalniem tekošās straujās upes, kuru ūdenī ir minerālu daļiņas, kas saules gaismā rada brīnišķīgo zaļganzilo krāsu.

Foto: Vida Press

Tās veidojušās pirms aptuveni sešiem tūkstošiem gadu, taču vēl aizvien piesaka sevi pasaules iespaidīgāko vietu sarakstā. Tīrais un dzidrais alas ūdens ceļotājiem ļauj labi saskatīt arī veidojumus, kas atrodas zem tā. Tikmēr alas griesti pa laikam maina krāsu – to ietekmē gadalaiks un ūdenslīmenis.

Tiek minēts, ka marmora klints bloks, kur "izgrauztas" alas, kopumā sver piecus miljardus tonnu. Vēl citus interesantus faktus un neparastas fotogrāfijas no Marmora alām atradīsi šajā materiālā.