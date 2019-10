Septiņi pamesti un populāri objekti visā pasaulē

Visām šīm vietām ir kaut kas kopīgs – kādreiz to veidotājiem bija vareni plāni, bet šobrīd to godība sen jau kā pagaisusi vai arī nemaz līdz galam tā arī netika sasniegta. Iedvesmojoties no "Business Insider", piedāvājam septiņus populārus objektus, kas ir pamesti, tomēr vēl joprojām vilina tūristus.

Lidosta Grieķijā

Starptautiskā Helleniku lidosta kādreiz bija galvenā lidosta Atēnās, kura gadā apkalpoja vairāk nekā 12 miljonus pasažieru, tomēr jau labu laiku tās slavas dienas ir pagājušas. Lidostas durvis ceļotājiem tika aizvērtas 2001. gadā, kad tās pozīcijas ieņēma Atēnu starptautiskā lidosta, skaidrots "Business Insider".

Vairāki projekti saistībā ar lidostas pārbūvi jau ir izčabējuši, tomēr šobrīd izskanējušas runas, ka lidostas teritoriju pārbūvēs par kompleksu, kurā būs atrodamas viesnīcas, iepirkšanās centri, tematiskie parki un muzeji, kā arī daudz kas cits.