Sešas alas pasaulē, kas izskatās kā no fantastikas filmas

Daba nereti ar mums izspēlē jokus – tās radītās ainavas mēdz atgādināt kaut ko sirreālu, tikai pasaku grāmatās vai fantastikas filmās eksistējošu, un, vien kārtīgi piepūloties, noticam, ka redzētais ir īstenība. Šoreiz ''Tūrisma Gids'' piedāvā virtuāli paviesoties sešās alās pasaulē, kuras kaut uz brīdi liks apšaubīt, vai patiesi tās ir īstas vai tomēr tie ir kadri no kādas filmas.

Ņemot vērā Covid-19 izplatību, "Tūrisma Gids" aicina rūpīgi izvērtēt nepieciešamību ceļot un apmeklēt publiskas vietas, kā arī, dodoties dabā, izmeklēt atbilstošāko pastaigu maršrutu, šajā laikā saudzējot gan sevi, gan citus.

"Son Doong" ala



Son Doong ala (titulbildē) ir pazīstama kā pasaulē lielākā dabiskā ala, kurā atrodas daudzas kaļķakmens grotas, stalaktīti un stalagmīti, stāstīts vietnē ''Vietnam Guide''. Ala atrodas Vjetnamā, Phong Nha-Ke Bang nacionālajā parkā. To 1990. gadā atklāja vietējais iedzīvotājs Ho Khanh, kurš meklēja patvērumu no vētras. Kas interesanti – viņš pēc tam par šo alu aizmirsa un vien 19 gadus vēlāk – 2009. gadā – par to atcerējās un uz to aizveda britu pētniekus, skaidrots portālā ''Lonely Planet''.

Foto: Shutterstock

Pētnieki noskaidroja, ka ala stiepjas 200 metru augstumā, 175 metru platumā un 9 kilometru garumā. Tā arī ir mājvieta dažādiem savvaļas dzīvniekiem, tostarp pērtiķiem, sikspārņiem, čūskām, žurkām, vāverēm, putniem un lidojošajām lapsām (flying foxes) jeb milzu sikspārņiem.

Lai nokļūtu līdz alai, būs jādodas sešu kilometru garā pārgājienā pa lietus mežiem, tostarp šķērsojot ciematu, kurā dzīvo Ban Doong etniskā grupa. Ieeja alā ir maksas prieks, taču tā ir salīdzinoši neliela – izmaksās līdz astoņiem eiro, ja ir vēlme doties ekspedīcijā kopā ar gidu.