Sešas mazāk apmeklētas vietas, kas ir vesela ceļojuma vērtas

Ja tev patīk ceļot, bet pēdējā laikā pārņēmusi sajūta, ka Eiropa vairs īsti ar neko nevar pārsteigt, laiks rakt nedaudz dziļāk. Lai ceļojumus padarītu interesantākus un krāšņākus, iedvesmojoties no "Culture Trip", piedāvājam iepazīties ar dažādām ainaviskām vietām, par kurām, iespējams, iepriekš dzirdēts pavisam maz.

Ohrida, Maķedonija



Ohridas ezers ir viena no Maķedonijas skaistākajām vietām, un pilsēta, kas lepni stāv tā krastā, nebūt nav mazāk ievērojama. Tajā var rasties sajūta, ka ceļo laikā. Pilsētas piedāvājums ietver gan vēsturiskas pastaigas pa vecpilsētu, gan arī laiskošanos pludmalē pie ezera.

Visaktīvākais laiks Ohridā ir mūzikas un mākslas festivāla laikā, kas ik gadu notiek no jūlija pirmās puses līdz augusta vidum. Redzēt šeit noteikti vērts "Sveta Sofija" katedrāli, iespējams, vienu no visbiežāk fotografētajām baznīcām Ohridā ("Sveti Jovan at Kaneo"), kā arī vēsturisko cietoksni. Starp citu, cietoksnis bija arī viena no vietām, kuru apmeklēja Kasandra Depecola – ceļotāja, kas pārspēja pasaules rekordu, pusotrā gadā apskatot visas pasaules valstis. Vairāk uzzini šeit.