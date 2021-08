Sešas neparastas pilsētas, kas uzbūvētas klinšu virsotnēs

Kraujas un klintis parasti asociējas ar visai bīstamām vietām, jo to tuvumā atliek spert vienu nepareizu vai neveiklu soli, un tava dzīve beidzas. Taču, lai arī cik absurdi vai neizprotami tas, iespējams, varētu šķist, ir vairākas pilsētas un ciemi, kas dažnedažādās pasaules vietās būvēti tieši klinšu virsotnēs. Galvenais iemesls šādas lokācijas izvēlei vēsturiski bija pārredzamība un pasargātība no potenciālajiem iebrucējiem. Lai gan mūsdienās nevajadzētu baidīties no nevēlamiem visiem, šādas pilsētas ar kuplu skaitu iedzīvotāju zeļ vēl šobaltdien.

Šoreiz, iedvesmojoties no portāla ''Reader's Digest'', aplūkojam sešas pilsētas un ciemus, kas būvēti klinšu virsotnēs. Iespējams, kāda no tām būs tavs nākamais ceļojuma galamērķis!

Ņemot vērā Covid-19 izplatību, "Tūrisma Gids" aicina rūpīgi izvērtēt nepieciešamību ceļot un apmeklēt publiskas vietas, kā arī, dodoties dabā, izmeklēt atbilstošāko pastaigu maršrutu, šajā laikā saudzējot gan sevi, gan citus.

Castellfollit De La Roca

Castellfollit De La Roca atrodas Katalonijā, Gironas provincē, un ir viens no gleznainākajiem ciematiem Katalonijā. Ciemats iegūlies starp Fluvia un Toronell upēm, un tā celtnes uzbūvētas uz iespaidīgas bazalta klints virsotnes. Šeit joprojām mitinās aptuveni tūkstotis cilvēku.

Foto: Shutterstock

Ciemata vecākā daļa ir celta viduslaikos, un to veido parki, šauras ielas un ēnaini nostūri. Džozepa Pla skatu punkts atrodas tieši klints malā, un no tā paveras apbrīnojama ainava. Ciemata ievērojamākās un skaistākās vietas ir Sv. Salvadora baznīca, kas celta 13. gadsimtā, un, protams, ciemata dabiskā apkārtne. Jāpiebilst, ka Castellfollit atrodas blakus Garrotxa vulkāniskās dabas rezervātam, kas ir aizsargājama teritorija ar brīnišķīgām ainavām.