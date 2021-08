Seši glempingi Lietuvā, kas ies pie sirds visa veida atpūtas cienītājiem

Pieprasījums pēc nakšņošanas kempingos gan Eiropas Savienībā, gan ASV ir pieaudzis par aptuveni 500 procentiem, un savu uzvaras gājienu svin glempingi – glamūrīga kempinga vieta, kas sevī apvieno angļu valodas vārdu ''glamorous'' un ''camping'' nozīmes. No kempinga idejas glempings pārņēmis iespēju būt tuvāk dabai, papildinot to ar komfortu, ko sniedz viesnīcas istabiņas ērtās gultas un citas ekstras. Lai palīdzētu vietējiem un tūristiem atrast sev tīkamāko nakšņošanas vietu, kaimiņzeme Lietuva izveidojusi glempingu karti.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Lietuvas valsts tūrisma attīstības aģentūra ''Lithuania Travel'' ir kartes autori un tajā apkopojuši 32 unikālus glempingus, kur kaut ko sev tīkamu atradīs ikviens. Atpūtnieki var nakšņot vilciena vagonā, kas pārvērsts par viesnīcu, atpūsties pieaugušo namiņos kokos un satuvināties ar dabu un tās iemītniekiem Lietuvas mežu biezoknī. Raksta turpinājumā piedāvājam iepazīties ar sešām naktsmītnēm, kurās atpūsties vari arī tu.

Tauraju piedzīvojumu parks

Adrenalīna mīļiem pie sirds ies naktsmītnes kokos Tauraju piedzīvojumu parkā (titulbildē), kas ierīkotas astoņu metru augstumā. Šis namiņš ir izcili piemērots bezbailīgiem divvientuļniekiem, kuriem patīk augstums un netraucē koku iemītnieki, it īpaši dažādas vaboles.

Mājiņas kokos





Foto: Namelis medyje

Anīkšču mājiņas kokos ierīkotas starp pilsētas reģionālā parka augstajām un gadsimtu senajām priedēm, un namiņos atrodamas visas nepieciešamās ērtības, tostarp dažiem mitekļiem pat izveidota terase, no kuras vērot brīnišķīgus saulrietus un arī saullēktus. Namiņi iekārtoti blakus Šventoji upei, un ir pieejami divu veidu mitekļi: vieni ir paredzēti ģimenēm ar bērniem, bet otri – lielākām grupām līdz astoņiem cilvēkiem. Pirms došanās pie miera, priežu ielokā viesiem iespējams arī izbaudīt karsto saunu un atveldzēties tuvējā dīķī.

Meža kupoli

Dabas ieskauti netālu no Lietuvas galvaspilsētas Viļņas atrodas Meža kupoli, kas lieliski piemēroti romantiskai atpūtai no ikdienas steigas. Šis glempings atrodas Kosinas ciema kādreizējā smilšu karjera teritorijā un ērtību ziņā varētu sacensties pat ar Lietuvas glaunākajām viesnīcām, jo pie mitekļiem ir ierīkots džakuzi, katram pieejama sava privātā virtuve, kā arī, ja vien ir vēlme, vari izbaudīt arī klasisko vai Taizemes masāžu. Ir pieejama arī grila zona, bet tiem, kas vēlas atpūsties arī no ēst gatavošanas, ir iespēja pasūtīt gardu maltīti un uzkodas, kas pagatavotas no vietējiem bioloģiski audzētiem produktiem.

Nakts vilciena vagonā



Kūrortpilsētā Palangā vecs vilciena vagons, kas trīs gadu desmitus pārvadāja pasažierus starp Viļņu un Maskavu, nu pārveidots par unikālu naktsmītni. Vācijā ražotajā vilciena vagonā ir saglabāts oriģinālais un autentiskais interjers, un tajā ir pieejams viens divvietīgais un deviņi četrvietīgie apartamenti. Jānorāda, ka, lai arī tā būs ekskluzīva nakšņošanas pieredze, šī ir viena no visizdevīgākajām naktsmītnēm Palangā, jo cena par vienu pārlaistu nakti ir, sākot no desmit eiro.

Svencelė



Svencelė ciemā, kas arī saukta par Lietuvas kaitošanas un burāšanas meku, atrodas tādā pat vārdā nosauktais gelmpings ''Svencelė'', kas piedāvā dažnedažādas naktsmītnes, tostarp futūristikas konteineru kabīnes. Šie neparastie namiņi ir pieejami dažādām gaumēm un finansiālajām iespējām, ieskaitot budžetam draudzīgākus, kā arī ekskluzīvākus, no kuriem paveras lielisks skats uz Kuršu jūru. Lai gan Svencelė ir īpaši populāra ūdens sporta entuziastu vidū, daudzi cilvēki izvēlas šo vietu kā savas atpūtas galamērķi, lai izbaudītu apkārt esošo dabas mieru un klusumu un vērotu, kā adrenalīnu mīlošie izbauda ūdens priekus.

Satuvināšanās ar savvaļu





Foto: Arčiau gamtos

Glempings ''Tuvāk dabai'' atrodas Anīkšču reģionālā parka nomalē un piedāvā unikālu iespēju, nakšņot namiņā, kuru ieskauj savvaļas briežu ģimene. Namiņa lielie logi padara šo mitekli par izcili piemērotu briežu vērošanai to dabiskajā vide un mijiedarbībai ar savvaļas dzīvnieku skaistumu, dzīvniekus nekā netraucējot. Papildus relaksējošai briežu vērošanai atpūtniekiem iespējams arī izbaudīt karstu saunu vai doties izbraucienā ar kanoe laivām.

Ņemot vērā Covid-19 izplatību, "Tūrisma Gids" aicina rūpīgi izvērtēt nepieciešamību apmeklēt publiskas vietas, kā arī, dodoties dabā, izmeklēt atbilstošāko pastaigu maršrutu, šajā laikā saudzējot gan sevi, gan citus.