Seši pārsteidzoši un apskates vērti vēstures pieminekļi Ēģiptē

Ēģipte ir labi zināms un iemīļots ceļojumu galamērķis laikā, kad Latvijā valda ziema. Tad tā dāvā vasarīgu siltumu, lutina ar gardu ēdienu un kultūras izziņas iespēju bagātību. Nenoliedzami, šīs valsts populārākais apskates objekts ir Gīzas piramīdas, taču bez tām Ēģiptē ir vēl virkne citu pārsteidzošu un apciemojuma vērtu vēstures pieminekļi. Tūroperators "Novatours" dalās ieteikumos, ko vēl bez piramīdām vērts redzēt Ēģiptē.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Labākais laiks Ēģiptes apmeklējumam ir no oktobra līdz aprīlim, gan nav tveicīgi karsts un ir iespējams baudīt saulainu atpūtu. Šajā laikā gaisa temperatūra dienas laikā sasniedz 25 līdz 30 grādus.

Hatšepsutas templis

Hatšepsuta ir pirmā un visilgāk valdījusī faraone Senajā Ēģiptē. Viņa vadīja valsti vairāk nekā 20 gadus un tiek uzskatīta par vienu no tā laika veiksmīgākajiem faraoniem. Interesanti, ka faraone neizturējās kā citas tā laika sievietes: kad viņa kļuva par valdnieci, viņa ģērbās vīriešu drēbēs, pat valkāja viltus bārdu. Karalienes galvenais padomnieks, arhitekts Senemuts, uzcēla faraonei iespaidīgu templi, no kura paveras skats uz Nīlu un zaļo seno Tēbu ieleju, ko tagad sauc par Luksoru. Neparastais templis, kurā Hatšepsutas mirstīgās atliekas tika identificētas tikai 2007. gadā, kļuvis par krāšņu viņas dzīves atspulgu.

Foto: Publicitātes attēli

Mozus kalns un Sv. Katrīnas klosteris

Vidējo Austrumu reģionā atrodas četri svētie kalni. Viens no tiem ir Sinajas kalns Sinajas pussalas dienvidos. Sinajas kalns, kuru sauc arī par Horeba kalnu jeb Mozus kalnu, ir ļoti iecienīts svētceļojumu centrs. Ekskursijas Mozus kalnā sākas vēlu vakarā. Pēc dažu stundu ilga brauciena, autobuss nonāk Sv. Katrīnas klosterī Mozus kalna pakājē.

Katru nakti tūkstošiem svētceļnieku pa zvaigžņu gaismas apmirdzētu taku dodas augšup svētajā virsotnē, kurā, kā vēstīts Bībelē, Mozus no Dieva saņēmis rakstu plāksnes ar desmit baušļiem. Uz kalna virsotni ved divi ceļi. Kāpjot augšup, visbiežāk izvēlas nedaudz garāko, 19. gadsimtā ēģiptiešu izbūvēto ceļu, kuru bez grūtībām var pārvarēt naktī. Pa šo pašu ceļu beduīnu pavadībā dodas garas kamieļu rindas. Piedāvājot turpināt ceļu jāšus, viņi palīdz tiem, kurus spēki ir atstājuši.

Mozus kalna virsotne (2285 metri) sasniedzama pēc intensīva triju stundu ilga astoņu kilometru gara gājiena. Uzkāpt virsotnē jāpagūst līdz saullēktam, jo, kā stāsta mūki, ja saules lēktu sagaida Mozus kalna virsotnē un sajūt svētību un pazemību, tad visi grēki tiek piedoti. Pēc saules lēkta sākas kāpiens lejup. Var izvēlēties citu, grūtāku ceļu – to veido 3750 pakāpieni, kurus izcirtuši mūki. Pusceļā no putna lidojuma augstuma paveras Sv. Katrīnas klostera panorāma. Pēc nokāpšanas no Mozus kalna iespējams klostera apmeklējums. Sv. Katrīnas klosteris ir pasaulē senākais grieķu pareizticīgo klosteris, kas darbojas arī mūsdienās. Tieši šeit ir iespēja ieraudzīt ne vien Sv. Katrīnas mirstīgās atliekas, bet arī Bībelē minēto nedegošo krūmu. Šī krūma uguns liesmās Dievs pirmo reizi parādījās pravietim Mozum. Sv. Katrīnas klosterī glabājas un tiek pētītas vairāk nekā 2000 ikonu, 3000 rokrakstu, dokumentu, grāmatu, rituālos izmantojamo baznīcu piederumu.

Foto: Publicitātes attēli

Karnakas un Luksoras tempļi

Luksora (Fīva) reiz bija Senās Ēģiptes galvaspilsēta. Viesošanās šeit ir kā maģisks ceļojums laikā – majestātiskie tempļi un obeliski acumirklī raisa iztēli par faraonu laikiem. Karnakas un Luksoras tempļus, kas veltīti saules dievam Amonam, viņa sievai Mutai un dēlam Honsam, savieno grandioza sfinksu aleja. Iepretim tempļiem ir faraona Ramzesa II laikos celti granīta un kvarca obeliski un statujas. Obelisks ir viens no ambiciozākajiem un bīstamākajiem ēģiptiešu tehnoloģiskajiem sasniegumiem. Kopējā tempļu teritorija šobrīd aizņem vairāk nekā divus kvadrātkilometrus.

Abu Simbel

Divi grandiozie Abu Simbel klinšu tempļi tika uzcelti 13. gadsimtā pirms mūsu ēras faraona Ramzesa II, kas pazīstams kā Ramzess Lielais, un viņa karalienes Nefertari valdīšanas laikā. To celtniecība, tostarp masīvo klintīs cirsto karalisko statuju grebšana, ilga 20 gadus.

Pie lielākā kalnā grebtā tempļa ieejas atrodas četras aptuveni 21 metru augstas sēdoša Ramzesa II statujas. Tempļa ieeja tika uzbūvēta tā, lai divas dienas gadā, 22. oktobrī un 22. februārī, gaisma iespīdētu iekšējā svētnīcā un izgaismotu trīs statujas, kas sēž uz soliņa.

Abu Simbel šodien vairs neatrodas savā oriģinālajā vietā. Teritorija, kur sākotnēji atradās tempļi, tagad ir applūdusi. Tempļi tika pārvietoti, lai izvairītos no ūdens celšanās, ko izraisīja Asuānas dambja celtniecība. Laikā no 1964. līdz 1968. gadam tempļi tika demontēti un pārvietoti. Šis pārvietošanas projekts, kas tika veikts UNESCO vadībā, ir viens no iespaidīgākajiem inženiertehniskajiem veikumiem līdzšinējā vēsturē.

Foto: Publicitātes attēli

Sakāra un Džosera piramīda

Sakāra ir īstens brīvdabas muzejs, kurā apskatāma visa senās Ēģiptes vēsture. Šeit tika apglabāti karaļi, ievērības cienīgi cilvēki no pirmajām divām dinastijām (ap 3100.–2686. gadu pirms mūsu ēras). Šeit atrodas arī Džosera piramīda (ap 2686.–2613. gadu pirms mūsu ēras), kas ir pasaulē vecākā monumentālā celtne, kas pilnībā izgatavota no akmens.

Faraona Džosera pakāpienveida piramīda ir pirmā piramīda un vecākā akmens celtne pasaulē. Pavisam nesen, pēc ilgstošas ​​rekonstrukcijas, tā atkal tika atvērta apmeklētājiem. Šī piramīda, kuras arhitekts bija slavenais Imhoteps, kļuva par nozīmīgu lēcienu arhitektūras un inženierzinātņu vēsturē. Ēkas augstums ir 62 metri, un tās centrā atrodas 28 metru dziļa un septiņus metru plata apbedījumu šahta. Tā bija tā laika augstākā ēka.

Šī vieta ir slavena vēl ar faktu, ka šeit tika apglabāti svētie buļļi. Viens no svarīgākajiem Sakaras pieminekļiem ir Serapeum – pazemes galeriju sērija, kurā no astoņpadsmitās dinastijas (ap 1550.–1295. gadu pirms mūsu ēras) līdz Ptolemaja periodam (332.–30. gadu pirms mūsu ēras) tika glabāti vērši. Vērsis tika uzskatīts par dieva Ptaha iemiesojumu, kas ir viens no svarīgākajiem Memfisas dieviem.

Foto: Publicitātes attēli

Khan el Khalili tirgus

Ēģiptes apciemojums nebūs pilnīgs bez vismaz viena tirgus apmeklējuma. Jau izsenis šeit tirgiem bijusi liela gan kulturāla, gan ekonomiska nozīme. Viens no iespaidīgākajiem, lielākajiem un nozīmīgākajiem Ēģiptes tirgiem ir Kairo esošais Khan el Khalili tirgus. Tirdzniecība tajā notiek jau kopš 14. gadsimta, un šobrīd tirgus platība aizņem jau vairāk nekā 5000 kvadrātmetrus, ik dienu tirgu apmeklē aptuveni 3000 cilvēki. Dažādu amatnieku darinājumi, garšvielas, ēdiens – tā vien šķiet, ka šajā tirgū var atrast visu. Tomēr, ja arī nav vēlme iepirkties, ir vērts doties pastaigā pa to, lai priecētu acis ar tirdzniecībā esošo produktu krāsām un dažādību, patīkami noreibtu no garšvielu aromātiem un ienirtu bagāto garšu ēdienu baudīšanā.