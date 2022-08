Sicīlijas kolorīts: leģendāras pilsētas, pludmales un vīni

No Palermo izbalējušā glamūra līdz vēsturisku tempļu un arheoloģisko izrakumu noslēpumiem, no ugunīga vulkāna līdz atvēsinošai akvamarīna jūrai, no izcilu ēdienu izzināšanas līdz leģendārās filmās un seriālos atspoguļotu vietu iepazīšanai – Itālijas salā Sicīlijā ikviens var atrast nodarbes vasaras brīvdienām itāļu gaumē. Savukārt tūroperatora "Novatours" eksperti atklāj, ko noteikti jāpiedzīvo kolorītajā Sicīlijā.

Pilsētu vēsture un ikdienas dzīve

Palermo nav tikai Sicīlijas galvaspilsēta, tā ir pilsēta ar unikāliem arābu, normāņu un Burbonu valdīšanas laiku kultūras pieminekļiem un gandrīz trīs tūkstošu gadu vēsturi. Palermo ir tūristu visvairāk apmeklētā Sicīlijas pilsēta, turklāt ilgus gadus tā bija Sicīlijas karalistes galvaspilsēta. Palermo ir maģisks vecā un jaunā sajaukums, kurā šķietami rodams viss – no 500 gadus vecām strūklakām, tūkstošgades senām arhitektūras celtnēm un tradicionālām leļļu izrādēm līdz laikmetīgās mākslas galerijām, mūsdienīgai ielu mākslai, augstākās klases restorāniem un dzīvības pilniem tirdziņiem, pludmalēm un dažādām izklaides iespējām. Apmeklējot pilsētu, ir vērts apskatīt grandiozo normaņu Karaļu pili ar tās pērli – Palatīno kapelu un Pretoria strūklakas. Tikpat interesants piedzīvojums ir Kapucīnu katakombu izzināšana. Savukārt veldzi var gūt botāniskajā dārzā, kā arī ienirt ēdienu tirgū un ļauties ielu tirdziņu pērļu medībām.

Taormīna atrodas Tauro kalnā un to mēdz dēvēt par "Sicīlijas logu" uz moderno pasauli. Taormīna dalās divās daļās: vēsturiskā pilsētas daļa kalnā un kūrorta daļa nogāzē (Taormīna Mare). Pilsētas lepnums ir grieķu teātra (Teatro greco) drupas, kas atrodas vecpilsētā. Šis ir otrais lielākais Sicīlijas teātris ar visskaistāko dekorāciju – no tribīnēm var redzēt Etnas vulkānu. Mūsdienās šeit tiek rīkotas operas un teātra izrādes, kā arī koncerti.

Sirakūza ir viens no slavenākajiem antīkas kultūras centriem. Ceļotājus šeit piesaista senā vecpilsēta, kas ir UNESCO pasaules mantojuma objekts. Šī pilsētas daļa apbur ar savām šaurajām ieliņām, spāņu baroka baznīcām, katedrāli, Aretūza avotu, kam blakus aug papiruss. Ciemojoties Sirakūzā, ir vērts apmeklēt arheoloģisko parku, kas lepojas ar 5. gadsimtā pirms mūsu ēras celtu grieķu teātri, kā arī akmeņlauztuvi "Latomija del Paradizo" un klinti "Dionīsa auss".

Ko piedzīvot tikai Sicīlijā?

Netālu no Katānijas atrodas augstākais Eiropas vulkāns – Etna. Tā perimetrs ir aptuveni 160 kilometri, savukārt krātera nogāzēs atrodas vairāk nekā 200 sānu krāteru. Etna ir viens no aktīvākajiem vulkāniem pasaulē. Kaut gan Etna joprojām ir aktīvs, tas nav bīstams, jo izvirdumi un lavas plūsmas ir diezgan precīzi prognozējamas. Vulkāna nogāzes mitrina avoti, savukārt vulkāna pelni veido ļoti auglīgu augsni. Gada laikā šeit var novākt piecas dārzeņu ražas, lieliski aug arī augļu koki un vīnogas.

Ceļojums uz Sicīliju nebūtu pilnvērtīgs bez Tempļu ielejas apmeklējuma. Šī ir pasaulē lielākā un UNESCO sarakstā iekļauta arheoloģiska vieta, kurā atrodas astoņas tempļu paliekas. Tiek uzskatīts, ka šī ir viena no nozīmīgākajām grieķu kultūras un mākslas liecību vietām pasaulē. Tempļu ielejas kopējā platība ir 1300 hektāru, tās vēsture aizvijas līdz 5. gadsimtam pirms mūsu ēras. Gadu simtiem Tempļu ieleja ir bijusi iedvesmas avots dzejniekiem, filozofiem un gleznotājiem – tā ir kā laika mašīna, kas nemanāmi aicina iztēlē iegrimt senas vēstures izsapņošanā.

Citroni ir neatņemama Sicīlijas ainavas, kultūras un ikdienas dzīves sastāvdaļa. Sicīlieši ļoti lepojas ar saviem citroniem, un mēdz sacīt: "Ja tie nav Sicīlijas citroni, tad tie nav īsti citroni". Šeit citroni tiek izmantoti ēdienu, dzērienu un ēterisko eļļu, smaržu, kosmētisko līdzekļu un daudzu citu produktu ražošanā. Lai pilnīgi iepazītu visas šī augļa izmantošanas iespējas, ir ieteicams apciemot kādu no citronu audzētavām, ļaujoties nesteidzīgai pastaigai pa aromātiem un smaržām bagātajiem citronkoku laukiem. Virkne šādu lauku atrodas Etnas pakājē, jo vulkāna izvirdumi nodrošina īpašu augsnes bagātīgumu, kas citroniem piešķir patiesi unikālu un atšķirīgu garšu.

Karaliskas pludmales

Sicīlijas piekraste vijas vairāk nekā 1000 kilometru garumā un ir ārkārtīgi daudzveidīga. Tajā rodamas smilšainas pludmales, oļu līči, klinšu alas un dabas rezervāti, to apskalo trīs jūras. Sicīlijas populārākais kūrorts ir Giardini Naxos. Tas piesaista gan jauniešus, gan ģimenes ar bērniem. Vasarā pilsēta burtiski mutuļo. Šis rosīgais un omulīgais kūrorts valdzina ar savām garajām un koptajām pludmalēm. Šeit ir daudz nelielu veikalu, bāru un restorānu, kas piedāvā itāļu virtuves ēdienus. Relaksējošu un romantisku brīvdienu kārotājiem, savukārt, ieteicams ir doties uz "Marina d'Agro" kūrortu, kas atrodas uz stāvas 420 metrus augstas klints, no kuras paveras skaista panorāma: smaragda jūra, kalni, akmeņainas nogāzes. Pilsētā dzīvo tikai aptuveni 1000 iedzīvotāju, tajā izzināmas vairākas vēsturiskas celtnes un valda nesteidzīgs sicīliešu miers.

Sicīlijas vizītkarte – ēdiens



Ēdienu šeit patiesi mīl, ciena un bauda. Viesojoties Sicīlijā, noteikti ir jānobauda tipiskās uzkodas: rīsu bumbiņas (arančīni), sardīņu uzkoda (sarde a bekkafiko), eļļā ceptas Palermo pupiņu miltu uzkodas (panelle). No pastas ēdieniem vērts iepazīt: Palermo "karalisko" pastu ar sardīnēm, Katānijā populāro – "pasta alla Norma", "pirandello" – spageti ar tomātiem un siera šķēlēm, par miltu ezīšiem dēvēto pastas veidu "cavateddi". Un neiztrūkstoši ir arī deserti: cannoli, tiramisu, gelatto. Lielisks veids, kā iepazīt Sicīlijas bagāto virtuvi, ir došanās ēdienu tūrēs, ko piedāvā gandrīz visās lielākajās pilsētās.

Savukārt vīns Sicīlijā ir pat svarīgāks par ēdienu. Vietējās vīnogu šķirnes datējas ar Senās Grieķijas laikiem. Mūsdienās Sicīlijā vietējām šķirnēm piešķir īpašu rūpību, jo tās piešķir Sicīlijas vīniem unikālas īpašības. Vīna ražošanā tiek izmantoti vairāki desmiti šķirņu, bet vīnogu dārzu platība aizņem vairāk nekā 120 tūkstošus hektāru. Vīnu šķirnes, kas noteikti būtu jāpagaršo: Malvasia, Novello, Chardonnay, Catarratto Bianco, Zibibbo, Grecanico, Frappato, Marsala.