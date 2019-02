Skaista ieleja Prāgā, kur atpūsties no pilsētas burzmas

Ja sanācis būt Čehijas galvaspilsētā Prāgā un ir vēlēšanās nedaudz atvilkt elpu no pilsētas, vērts doties uz no pilsētas centra ne sevišķi tālu esošo skaisto ieleju, kas plašāk pazīstama ar nosaukumu "Divoká Šárka".



"Divoká Šárka", kas nosaukts kādas sieviešu kareives vārdā, ir liels dabas parks, kurš apsola mierpilnu pastaigu gar straujām upītēm un starp klintīm.

Šajā parkā ikviens var izvēlēties laiku pavadīt, kā nu tīk, – doties izbraucienā ar riteni, skrējienā vai garās pastaigās. Aktīvākie var pakāpelēt pa klinšainajiem kalniem un paraudzīties uz ieleju un blakus esošo pilsētu no augšas. Ziemā ļaudis turp dodas slēpot, savukārt vasarā pieejams publiskais peldbaseins, kur ikviens var atveldzēties no vasaras tveices, minēts ceļvedī "Welcome to Prague".

Foto: Anna Paula Kuzņecova

"Lai nokļūtu līdz šim parkam, braucu ar tramvaju no pilsētas centra aptuveni 30 minūtes. Prāgā ir ļoti ērti un vienkārši atrast sabiedriskā transporta pieturas un maršrutus, izmantojot "Google maps" – tur norādīti precīzi atiešanas un pienākšanas laiki. 30 minūšu transporta biļete maksā 24 kronas, kas ir 93 centi. Biļetes transportam var iegādāties internetā (aplikācijā "PID Lítčka"). Es braucu no pieturas "Náměstí Republiky" ar 26. tramvaju līdz galapunktam "Divoká Šárka". No tā ir ļoti viegli nokļūt parkā, jo to var redzēt, izkāpjot no tramvaja," pastāstīja fotogrāfe Anna Paula Kuzņecova, kura tur pirms neilga laiciņa paviesojusies.

Foto: Anna Paula Kuzņecova

"Izvēlējos kāpt augšā kalnā pa mazu, diezgan nedrošu taciņu, jo tā bija pirmā, ko ieraudzīju. Izrādījās, ka tālāk bija arī celiņš, pa kuru bez īpašām grūtībām iespējams tikt augšā. Lai tiku augšā, nepieciešamas aptuveni 15 līdz 20 minūtes. Tas, cik ilgu laiku pavadīt šeit, ir atkarīgs no katra individuālajām vēlmēm – cik ilgi ir vēlēšanās pastaigāties vai vienkārši vērot skatu no augšas, jo no katras vietas parkā paveras citādāks skats. Man personīgi ļoti patīk šādi skati, tādēļ es varu vienkārši stundām būt tur un staigāt."

Lai arī parks vēl nav sazaļojis, pavasarīgu sajūtu tur var noķert jau tagad!



