Skaistākā visā Vidusjūrā – Zelta raga pludmale Horvātijā

Horvātija ir bagāta ar vairākiem ģeogrāfiskiem dabas brīnumiem, kas saviļņo un pārsteidz arī pieredzējušus ceļotājus. Valstī ir vairāk nekā tūkstotis lielāku un mazāku salu, un viena no tām ir Bračas sala, kurā atrodas slavenā Zelta raga jeb "Zlatni Rat" pludmale.

"Adventures Croatia" raksta, ka Zelta raga pludmale ir populārs piejūras galamērķis, kas katru gadu piesaista tūkstošiem tūristu. Tā vienlaikus var uzņemt vairāk nekā 10 tūkstošus apmeklētāju un kā atpūtas vietu to iecienījuši dažāda vecuma cilvēki. No rītiem pludmalē parasti ir neliels vējš vai bezvējš, savukārt pēcpusdienās vienā pludmales pusē kļūst vējaināks.

Foto: Shutterstock

Unikālās formas dēļ Zelta raga pludmale ir daudzkārt aprakstīta ārzemju medijos un pat emuāros, padarot to ne tikai par Bračas salas, bet visas Horvātijas simbolu. Šī tiek dēvēta par skaistāko pludmali Vidusjūrā, un vairāki ietekmīgi mediji, kas raksta par tūrismu ("New York Times", "National Geographic", "The Insider Travel"), to vairakkārt nosaukuši par vienu no iespaidīgākajām visā pasaulē, minēts Horvātijas tūrisma mājaslapā "Tourist.hr". Zelta raga pludmale ir tik unikāla, ka Horvātijas valdība to aizsargā kā ģeomorfoloģisko pieminekli un tai piešķirts "Zilais karogs".

Tieši formas dēļ pludmale ieguvusi savu nosaukumu – tā ir no zeltainiem oļiem veidota pussala, kas stiepjas apmēram 457 metru garumā jūrā un to no abām pusēm ieskauj kristāldzidrs ūdens. Bolas pilsētas tūrisma mājaslapā "Bolcroatia.com" minēts, ka līdz 20. gadsimta 50. gadiem teritorija, kas tagad klāta ar priedēm, bija vīna dārzs un tikai 1950. gadā, kad Horvātijas valdība pārņēma zemi, tur tika iestādīti koki, lai veidotu dabīgu ēnu.

Interesanti, ka ar katru gadu pussala kļūst mazliet lielāka – kopš 2006. gada tā pastiepusies garāka par apmēram 76 metriem, raksta "Adventures Croatia". Bet tas vēl nav viss – lai gan atpazīstama tieši pēc neparastās formas, tā mainās vēja un paisuma ietekmē. Vienu dienu pludmale šķiet taisna, savukārt nākamajā tās gals ir acīmredzami "pagriezies" vienā vai otrā virzienā.

Foto: Shutterstock

Zelta raga pludmalē var ieplānot pavadīt visu dienu, jo te ir vairākas aktivitātes, kuras izbaudīt. Spēcīga vēja laikā, kas te regulāri pūš pēcpusdienās, ir ideāli apstākļi kaitsērfingam; te atrodas vairāki nomas punkti, kur var ne tikai iznomāt aprīkojumu, bet pieteikt arī nodarbības. Tiek piedāvātas iespējas braukt ar ūdens motocikliem, airu laivām un kajakiem, spēlēt volejbolu. Oļu pludmalē ir ērti baudīt pikniku; te atrodas arī pāris restorāni.

Uzturoties Bračas salā, Zelta raga pludmali var sasniegt ar dažādiem transportlīdzekļiem, un vasarā ceļotāji pludmalē var nokļūt arī ar nelielu tūristu vilcienu, kas izbrauc no Bolas pilsētas vai ar tūristu laivām, kas izbrauc no Bolas ostas. Taču ir iespēja nokļūt arī kājām, dodoties pastaigā gar krāšņās salas piekrasti cauri priežu audzēm, jo pludmale atrodas apmēram 20 minūšu gājiena attālumā. Savukārt, ja atpūta netiek pavadīta Bračas salā, turp var nokļūt ar prāmi, kas divas reizes dienā kursē starp Splitu un Bolu.