Skaistākās viesnīcas – bibliotēkas Lielbritānijā, kur baudīt literāras brīvdienas

Nesteidzīgas brīvdienas ārpus pilsētas ar grāmatu rokā ir labs veids, kā izbēgt no ikdienas. Turklāt, ja viesnīca atrodas vēsturiskā ēkā, tā ir arī iespēja izbaudīt autentisku atmosfēru. "The Guardian" autori apkopojuši interesantākās viesnīcas – bibliotēkas Lielbritānijā, kuras lepojas gan ar izcilām grāmatu kolekcijām, gan oriģināliem interjeriem.

"De Vere Tortworth Court", Bristole



Viktorijas laikmeta savrupmāja, kuru ieskauj 30 hektārus liela teritorija, mūsdienās ir pārtapusi par viesnīcu. Šeit var baudīt gan 19. gadsimta atmosfēru, gan vietējos ēdienus. Ēdamzāles sienas klāj smagnēji ozolkoka paneļi, kas veido kontrastu ar apkārtējām mīkstajām mēbelēm. Viesnīca ir īsts Lielbritānijas lauku dārgakmens, kur var pavadīt aktīvu atpūtu, pastaigājoties pa plašajiem laukiem un peldoties baseinā. Vai arī pievērsties mierīgai atpūtai. Viesnīca lepojas ar simtiem senu grāmatu, kuru lasīšanai var nodoties gan uz mīkstiem samta dīvāniem, gan pie kafijas tases viesnīcas kafejnīcā. Divvietīgais numuriņš maksā sākot no 141 eiro par nakti.

"Hazlitt", Londona



Savrupmāju kompleksā, kas atrodas teju pašā Soho centrā, ir izveidota viesnīca par godu rakstniekam Viljamam Hazlitam. Viņš šeit dzīvoja 19. gadsimta sākumā. Katrs numuriņš viesnīcā ir nosaukts kāda Hazlita drauga vārdā. Viens no numuriņiem ir nosaukts arī Džonatana Svifta vārdā, kurš uzrakstīja "Gulivera ceļojumus". Ņemot vērā, ka viesnīca ir izveidota par godu rakstniekam, nemaz nav brīnums, ka šeit atrodas vērtīga bibliotēka, kurā var ne vien lasīt vienus no izcilākajiem literārajiem darbiem pasaulē, bet arī izbaudīt senatnīgu atmosfēru. Savukārt numuriņos ir unikālas mēbeles, kas veidotas no grebta koka. Divvietīgs numuriņš maksā sākot no 315 eiro par nakti.

"University Arms", Kembridža



Viesnīcā valda klasiska džentlmeņu kluba atmosfēra. Gludi ādas dīvāni, koka kumodes, grāmatu plaukti un, protams, kamīns. Bet iespaidīgajā ēdamzālē var sajust universitātes vēsturisko atmosfēru. Savukārt grāmatas viesnīcā atrodas teju uz katra stūra. Turklāt ne vien vākos iesietas grāmatas, bet arī modernas audio grāmatas, kuras var noklausīties pastaigas laikā. Arī katrā numuriņā ir pieejama bibliotēka, kā arī senatnīgas lustras, mīksti dīvāni un atzveltnes krēsli. Divvietīgs numuriņš maksā no 231 eiro.

"Gladstone Library", Flintšīra



Absolūti neiedomājamu pieredzi var gūt brīvdienu laikā Gladstonas bibliotēkā. Jā, tā nav vis vienkārša viesnīca, kurā atrodas bibliotēka. Tā ir bibliotēka, kurā ir pieejami 26 numuriņi, restorāns un atpūtas telpas. Šeit arī regulāri notiek dažādi pasākumi, tostarp semināri, meistarklases un diskusijas. Tā ir lieliska vieta, kur ne vien lasīt, bet arī rakstīt pašam vai veikt pētījumus. Bibliotēkas lasītavās ir pieejami vairāki tūkstoši grāmatu. Bet aktīvākie viesi var doties ekskursijā uz ciematu. Divvietīgais numuriņš maksā sākot no 170 eiro.

"Brown Hotel", Karmartenšīra



Viens no populārākajiem literārajiem galamērķiem Velsā, kuru savulaik bija iecienījis arī velsiešu dzejnieks Dilans Tomass. Viesnīca ir ideāli piemērota klusai nedēļas nogalei, ko pavadīt, elpojot svaigu gaisu un lasot grāmatas. Kamīni, paklāji un grāmatu plaukti rada īpašu atmosfēru, kas relaksē un nomierina. Divvietīgais numuriņš sākot no 152 eiro.

"The Old Swan", Ziemeļjorkšīra



Vēl viena viesnīca, kurai ir spēcīga saikne ar literatūru. Savulaik šo vietu bija iecienījusi Agata Kristi. Pēc nostāstiem rakstniece šeit slēpās 1926. gadā, kad bija nozudusi uz 11 dienām.

Viesnīca ir iekārtota elegantā Viktorijas laikmeta namā, kas atrodas netālu no Harrogates pilsētas. Kopš Agatas Kristi laikiem viesnīcā ir saglabājies "Wedgwood" restorāns, kuru pārklāj iespaidīgi stikla griesti. Savukārt pilsētā atrodas vairākas grāmatnīcas, kurās var iegādāties ļoti retus grāmatu eksemplārus. Divvietīgais numuriņš maksā sākot no 112 eiro.

"The Old Bank Hotel", Oksforda



Ceļojums uz Oksfordu ir kā ceļojums laikā. Pa pilsētas vēsturiskajām ielām plūst studentu pūļi, bet uz katra stūra ir krodziņi, kuriem ir senas literāras tradīcijas. Savukārt viesnīca "The Old Bank Hotel" apvieno laikmetīgo interjeru ar visai plašu bibliotēku, kurā sastopamas arī senas grāmatas. Bibliotēka ir omulīga un ideāli piemērota lasīšanai. Turpretī guļamistabās atrodas oriģināli mākslas darbi un ērtas gultas. Divvietīgais numuriņš maksā no 224 eiro.

"Kimpton Charlotte Square Hotel", Edinburga



19. gadsimta sākuma ēkā ir izveidota eleganta viesnīca, kurā var baudīt patīkamas brīvdienas, lasot grāmatas un degustējot gardus Tuvo Austrumu ēdienus. Viesnīcā atrodas ne vien unikāla bibliotēka, bet arī izcili mākslas darbi, kas atpūtu padarīs ne vien literāru, bet arī radošu. Divvietīgais numuriņš maksā no 167 eiro.

"Stanbrook Abbey", Vustera



Viesnīcas bārs ir pārvērsts grandiozā bibliotēkā. Sienas klāj ķiršu koka plaukti, kas piepildīti ar izcilām grāmatām. Kaut arī 16. gadsimta klosterī joprojām var apskatīt gotiskās vitrāžas, kas mūsdienās ir kļuvušas par unikālu dizaina elementu, tomēr guļamistabas ir modernas un ērtas. Savukārt restorāns "Refectory" joprojām izskatās kā autentiska mūķeņu ēdamzāle. Divvietīgais numuriņš maksā no 197 eiro.