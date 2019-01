Skaists ciematiņš Francijā, ko ieskauj ūdens

Neliela piekrastes pilsētsaliņa ar nosaukumu "Mont Saint-Michel" jeb Senmišela kalns ir viens no Eiropas tūrisma dārgakmeņiem, kas skaisti iegūlies Francijas piekrastē.



Senmišela kalns ir aptuveni 1300 gadus sena vieta, kas 1979. gadā tika iekļauta UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā, minēts "Atlas Obscura". Nelielajā ciematiņā uz granīta pamatnes izteiksmīgi izslējusies baznīca, bet gar šaurajām ieliņām glīti iekārtojušās arī citas vēsturiskas ēkas.

Saliņa ir aptuveni kvadrātkilometru plaša, un, lai to apskatītu, var pietikt ar stundas gājienu. Savukārt, kā minēts "Atlas Obscura", salas patieso burvību var izjust tikai tad, ja izvēlas pārnakšņot kādā no tur esošajām viesnīcām. Tad ielas ir pavisam klusas un sajūtas ir neatkārtojamas.

Foto: Shutterstock

Kā skaidrots "Forbes", šis ir viens no Francijas tūristu iecienītākajiem galamērķiem. Gadā to apmeklē apmēram 2,5 miljoni interesentu. Visapmeklētākais tas, protams, ir vasarā, taču, lai izspruktu no tūristu pūļiem, vērts to apmeklēt pavasarī vai rudenī, kad laiks vēl joprojām ir visai patīkams pastaigām.

Neatkarīgi no tā, kādā sezonā šo vietu vēlies apmeklēt, ja gribi baznīcas un pārējās salas atveidu lūkot ūdenī, jāseko līdzi plūdmaiņām. Kā teikts tūrisma objekta oficiālajā mājaslapā, Senmišela kalns par salu pārvēršas aptuveni sešas līdz septiņas reizes gadā, bet līdz tai jebkurā laikā iespējams aiziet pa gājēju tiltu. Vairāk informācijas par paisumu un bēgumu mijām apkārtnē meklē šeit.

Ko vēl apskatīt romantiskajā un skaistajā Francijā? Idejas dažādām gaumēm un neaizmirstamiem ceļojumiem atradīsi te.