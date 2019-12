Slēgts Viļņas cietums pārtaps par alternatīvu Ziemassvētku laukumu

Vēsturiskais Lukiškes cietums, kas atrodas Lietuvas galvaspilsētas Viļņas centrā, savulaik bija maksimālās drošības režīma ieslodzījuma vieta, bet šī gada vasarā tika slēgts. Tagad tas vismaz uz mirkli atdzimst nedaudz citā veidolā un Ziemassvētku laikā gaidīs viesus alternatīvā svētku laukumā.

Lukiškes cietums, ka celts 1902. gadā, kādreiz bija viena no pilsētas visnepievilcīgākajām daļām. Tajā vienlaicīgi sodu varēja izciest 400 ieslodzītie, bet īslaicīgi aizturēt varēja ap 300 cilvēku. Savukārt šogad kādreizējā cietuma ēka, kurā pirmo reizi kāju varēs spert ikviens ziņkārīgais, sagaidīs interesentus ar gaismas instalācijām, ūdens Ziemassvētku eglīti un citiem eksperimentālās mākslas objektiem, "Tūrisma Gidam" pastāstīja "Go Vilnius" pārstāvji.

"Jau kādu laiku mēs esam apsprieduši ideju par gaismas instalācijām neparedzētās vietās. Šīs instalācijas simbolizē to, ka Viļņa ir atvērta, drosmīga pilsēta, kas ir gatava stāties pretī drūmajām vēstures daļām, pārveidojot tās par kaut ko pavisam citu un negaidītu. Lukiškes cietuma slēgšana iedvesmoja pirmās šāda veida instalācijas, un es ceru, ka mēs būsim liecinieki jaunas mākslinieciskās tradīcijās sākumam," teic alternatīvā Ziemassvētku laukuma projekta koordinators Darjus Kupliausks.



Alternatīvais svētku laukums būs atvērts un interesentiem bez maksas pieejams katru dienu no pulksten 16 līdz 22 laika posmā no 20. decembra līdz 5. janvārim.