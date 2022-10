Slēpošanas entuziasti lai sāk plānot brīvdienas – Andoras, Itālijas un Francijas kūrorti gaida

Sniegoto kalnu aktivitāšu baudīšana gada aukstajos mēnešos kļuvusi par tradīciju ne tikai ģimenēm, bet arī draugu grupām un darba kolēģiem. Ar katru gadu slēpošanas kūrorti piedāvā arvien vairāk izklaides un iespēju gan ilggadējiem ziemas sporta veida cienītājiem, gan jaunpienācējiem, kuri nekad nav stāvējuši uz slēpēm vai snovborda.

Tūroperators "Novatours" dalās ieteikumos, kāda veida kalnus izvēlēties, kur vislabāk doties un kad vislabāk plānot brīvdienas.

"Lai arī slēpošanas sezona Eiropas kalnu kūrortos sākas tikai janvārī, šogad novērojam īpaši lielu interesi par ziemas brīvdienu piedāvājumiem, jo Covid-19 raisīto ierobežojumu dēļ iepriekšējos gados šie ziemas prieki izpalika. Šogad ceļotājus sagaidīs trīs lieliski slēpošanas galamērķi – Itālija, Francija un Andora", stāsta "Novatours" pārdošanas daļas vadītāja Sanda Roze.

Pireneji un relaksējoša atpūta Andorā



Andora atrodas Pireneju kalnos starp Spāniju un Franciju. Tās platība ir vien 465 kvadrātkilometri, un valstī dzīvo aptuveni 80 tūkstoši iedzīvotāju. Lai arī valsts ir maza, to bagātīgi piepilda veikali, lielveikali, viesnīcas, kafejnīcas, restorāni un kvalitatīvi slēpošanas kūrorti. Andoras slēpošanas trases ir gan klajas, gan koku ieskautas. Iesācēji var izmēģināt garās un platās zilās trases, savukārt slēpošanas entuziasti var izmēģināt stāvākās sarkanās un melnās trases ap Pas de la Casa un Soldeu.

"Neatkarīgi no tā, vai vēlies izklaidēties slēpojot vai vienkārši baudīt kalnu maģisko skaistumu, Andorā ir viss nepieciešamais lieliskām ziemas brīvdienām. Šajā nelielajā valstī ir četri slēpošanas kūrorti: Grandvalira, Ordino Arcalís, Vallnord-Pal Arinsal un Naturland, kurā ir arī visu gadu atvērts piedzīvojumu parks. Andoras slēpošanas kūrorti tiek uzskatīti par vieniem no labākajiem Eiropā slēpošanas apguvei, jo Pireneji nav tik augsti kā Francijas Alpi, un trašu izkārtojums ir vienkāršāks," stāsta Roze.

Speciāliste papildinot norāda, ja ziemas brīvlaikā ir vēlme ne tikai slēpot, bet arī baudīt cita veida aktivitātes, Andora nodrošina arī to. Kalnu ainavu lēnai baudīšanai pieejamas dažādu grūtību pastaigu takas. Lutinošu atpūtu garantē Eiropā lielākais kalnu spa "Caldea", kas ir arī viens no vadošajiem termālajiem atpūtas centriem. Savukārt pilsētas burzmas cienītāji novērtēs galvaspilsētas Andora la Velja restorānu un veikalu daudzveidību.



"Iepirkšanās Andorā ir viens no populārākajiem laika pavadīšanas veidiem gan ceļotājiem, gan vietējiem iedzīvotājiem. Veikalu un iepirkšanās centru daudzveidība ļauj ikvienam ceļotājam atrast to, ko viņš meklē, un atvieglotā nodokļu politika palīdz ietaupīt", atzīmē Roze un piebilst, ka ceļotāji izvēlas dzīvot dažādos Andoras rajonos. Andora tiek uzskatīta par "ieprikšanās paradīzi", jo tajā ir "tax free" zona.

Bieži vien tie, kuri pēc slēpošanas vēlas iziet pilsētā, pastaigāties, sajust Andoras galvaspilsētas garu, iepirkties, apmeklēt muzeju vai pasēdēt kafejnīcā, dzīvo valsts galvaspilsētā Andora La Velja, no kuras līdz tuvākajai slēpošanas trasei ir vien 15 līdz 20 minūšu ilgs autobusa brauciens. Tikmēr citi izvēlas mierīgāku atpūtu kūrortciemus, kas atrodas tieši blakus slēpošanas trasēm. Slēpošanas prasmes apgūt ir iespējams visos Andoras kūrortos – ir slēpošanas skolas un instruktori, kas organizē dažāda līmeņa kursus.

Burvīgie Itālijas Alpi – ziemas prieki visai ģimenei



Itālija viesus sagaida ar lielisku slēpošanas infrastruktūru, burvīgām kalnu pilsētiņām, pārsteidzošu ainavu un itāļu slaveno ēdienu mākslu. Un ik katrs ceļotājs var atrast tieši savām vēlmēm atbilstošu atpūtas piedāvājumu – gan dedzīgi un pieredzējuši kalnu aktivitāšu entuziasti, gan tie, kas šāda veida aktivitātes vēlas tikai apgūt, gan draugu kompānijas, gan ģimenes ar bērniem.

"Daudziem Itālija asociējas pārsvarā ar vasaras atpūtu, vīnu, picu vai pastu. Tomēr tās piedāvājumā arī ir slēpošanas iespējas. Sniegoto aktivitāšu tradīcijas šeit ir senas, labi izkoptas un patiesi kvalitatīvas. Piemēram, Madonna di Kampiljo ir viens no pirmajiem snovborda kūrortiem Itālijā, kur jau vairāk nekā 50 gadus tiek organizētas Pasaules kausa sacensības slalomā Canalone Miramonti. Šeit arī iespējams izmēģināt neparastas ziemas aktivitātes, piemēram, kāpšanu sasalušā ūdenskritumā. Turklāt vakaros slēpotāji var baudīt ekskluzīvus restorānus un modernus bārus," stāsta speciāliste.

Ģimenēm ar bērniem vajadzētu apsvērt Livinjo kūrortu ar beznodokļu zonu, kas atrodas netālu no Šveices robežas. Šeit trases stiepjas pat 115 kilometru garumā un te var ne tikai slēpot, bet arī nodarboties ar citām izklaidēm, piemēram, lēti iepirkties, apmeklēt kafejnīcas, braukt ar kvadracikliem, kartingiem vai lidot ar paraplāniem. Pilsētas viesi aicināti arī uz vienu no lielākajiem veselības parkiem Eiropā – "Aquagranda". Neiztrūkstošas ir arī slēpošanas skolas un aktivitātes bērniem.

"Arī vidēja līmeņa slēpotājiem patiks sniegotais Bormio kūrorts ar daudzām augstām nogāzēm, kas atrodas mežainās vietās. Ceļotāji īpaši šajā senajā slēpošanas pilsētā novērtē tās ēdiena kultūru un iespēju atpūsties autentiskās romiešu pirtīs. Tā ir lieliska vieta slēpošanai kopā ar draugiem vai kolēģiem," stāsta Roze.

Francijas Alpi – izaicinošu trašu cienītājiem



Tūkstošiem kilometru modernu slēpošanas pacēlāju ceļu, virkne slavenu un dzīvīgu slēpošanas kūrortu un sniegoto Alpu apburošais skaistums dara Franciju par vienu no pieprasītākajām slēpošanas vietām pasaulē. Slēpošanas entuziasti atzīst, ka slēpošana Francijā ir unikāla pieredze.

"Labākie slēpošanas kūrorti Francijas Alpos nodrošinās neaizmirstamas brīvdienas vienā no iespaidīgākajām kalnu sistēmām Rietumeiropā. Ziemeļalpos atrodas ne tikai Francijas augstākais kalns Monblāns, bet arī lielākais slēpošanas kūrortu skaits Eiropā. Tiesa, jāatzīmē, ka slēpošanas trases šeit ir visgrūtākās, tāpēc tās būs piemērotākas pieredzējušiem slēpotājiem," dalās Roze.

2500 metru augstumā ar elpu aizraujošu skatu uz Monblānu un Vanoise ledājiem sākas Mont de la Guerre – La Plagne maršruts. Tas ir viens no populārākajiem slēpošanas kūrortiem Francijā, kurā ir seši dažādi apgabali no 1800 līdz 2100 metriem virs jūras līmeņa. Laplaņas centra galvenā zona tika uzcelta 1961. gadā. Šeit ceļotāji atradīs dažādas viesnīcas ar restorāniem, kā arī dažas iepirkšanās vietas pilsētas centrā.

Tikmēr viens no augstākajiem (2300 metri) slēpošanas kūrortiem Eiropā atrodas 60 kilometrus uz dienvidrietumiem no Šamberī – Valtorensa. Tas atrodas slēpošanas zonā "Les 3 Vallées". Labākās viesnīcas šajā apkaimē atrodas Valtorensas centrā. Zemledus niršanas nodarbība aizsalušajā Lac du Lou vai balneoterapijas seanss "Aqua Spa" ir tikai dažas no daudzajām aktivitātēm, ko iespējams veikt šajā kūrortā, ja neskaita slēpošanas aktivitātes. Francijā ir arī ļoti plašs gastronomiskais piedāvājums, kas piemērots jebkurai gaumei un budžetam.

Padomi tiem, kas gatavojas slēpot pirmo reizi



Tiem, kuri vēlas doties slēpošanas braucienā, bet tomēr vilcinās, Roze iesaka nebaidīties un nekavēties, jo par kalniem labāki ir tikai kalni: "Priecājos, ka ceļotāji to saprot un paši izjūt. Lai gan dažiem ne vienmēr izdodas perfekti slēpot jau pirmajā reizē, viņi neatmet ar roku, mēģina, kamēr izdodas un atgriežas mājās atpūtušies un bagātināti ar jaunu pieredzi. Pats svarīgākais ieteikums – nebūt slinkam, pierakstīties uz individuālajām nodarbībām. Draugi var iemācīt, taču viņi paši ne vienmēr zina, kā pareizi slēpot, taču labi pamati ir svarīgākie. Man pašai nācies redzēt, kā cilvēki nepareizi slēpo, kā rezultātā tiek gūtas traumas vai tiek nodarīts pāri citiem, tāpēc iesācējam iesaku pierakstīties kaut uz vienu nodarbību, lai sajustu, kas ir slēpošana, kā pareizi turēt nūjas vai apstāties."

Nevajadzētu uztraukties par slēpošanas inventāru, jo to var iznomāt visos kūrortos, tāpēc nav noteikti nepieciešams ņemt līdzi savu, iegādāties vai aizņemties.

Un noslēdzošais padoms – jo agrāk rezervē slēpošanas brīvdienas, jo labākus un cenu ziņā draudzīgākus piedāvājumus var atrast!