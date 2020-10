Piedzīvojumi ārzemēs, skaists interjers, mīksts spilvens un gurkstoša sega, kā arī gardas brokastis – tās ir lietas, kuru šajā laikā pietrūkst daudziem ceļotājiem. Tā kā šobrīd ceļošana ir gana sarežģīta, par šīm lietām var tikai sapņot. Un, ja sapņot, tad ar pilnu jaudu.

Šajā reizē esam izraudzījušies ekskluzīvas un smalkas viesnīcas dažādām gaumēm no visas pasaules. Ja vienā viesnīcā, lai pārlaistu nakti, nāksies atvadīties no summas, kas līdzvērtīga maksai par gana labu mašīnu, tad citur par nakti glaunajā hotelī vajadzēs samaksāt summu, par kādu varētu uzbūvēt privātmāju. Kādas tad ir šīs viesnīcas, un kas tajās tik īpašs? Par to turpinājumā!

Viena no smalkākajām un visvairāk daudzinātajām viesnīcām pasaulē, neapšaubāmi, ir "Burj Al Arab" Dubaijā, Apvienotajos Arābu Emirātos. Luksusa hotelis celts 1999. gadā uz mākslīgi veidotas privātas salas, uz kuras var nokļūt, dodoties pār tiltu. Jau no pašiem pirmsākumiem smalkos luksusa apartamentus novērtējuši šādas greznības cienītāji, tādēļ nav nekāds brīnums, ka šī viesnīca regulāri ierindota starp elitārākajām viesnīcām pasaulē.

Lai arī nav šaubu par to, ka šādai naktsmītnei jāspēj sajūsmināt un piedāvāt vislabāko, iespējams, tas, ka helikopteru nosēšanās laukums dažkārt tiek izmantots kā ekskluzīvs laukums sportošanai vai pie viesnīcas viesus gaida privāto šoferu un "Rolls-Royce" svīta, var mazliet pārsteigt. Nevar nepieminēt arī 24 karātu zelta lapas, kurām noklātas telpas 1790 kvadrātmetru platībā. Viss šeit ir tik glauns, ka ļaudis to mēdz dēvēt par septiņu zvaigžņu hoteli.

Ko tad šī viesnīca piedāvā? Protams, numuriņi un līdz ar to arī piedāvājums, greznības līmenis un arī izmaksas par nakti ir dažādas. Tomēr smalkākais viesnīcā "Burj Al Arab" ir karaliskais divu guļamistabu "suite" numuriņš. Tas ir 780 kvadrātmetrus plašs, un te var pārnakšņot seši cilvēki. Pašiem savs lifts, bārs un kinoteātris? Sulainis, kas pieejams jebkurā laikā? Kāda runa! Privāta pludmale? Protams! Un kur vēl tāda vitāli nepieciešama ekstra kā izvēle starp deviņu veidu spilveniem, uz kā dienas izskaņā piestutēt savu karalisko kaklu! Kā gan lai izvēlas? Mājaslapā teikts, ka palikšana šādā numuriņā maksās, sākot no astoņiem tūkstošiem eiro bez nodevām.