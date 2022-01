Tapis apņemšanās kalendārs ar ieteikumiem Bauskas novada iepazīšanai

Vai esi jau izveidojis jaunā gada apņemšanās sarakstu? Mēs varam pateikt priekšā, ka Latvijas novadu iepazīšana būs visnotaļ aizraujošākā daļa, ko tajā iekļaut. Bauskas novads izveidojis nelielu špikeri – apņemšanās kalendāru, kas ir pilns ar idejām un ieteikumiem novada iepazīšanai.

Bauskas novada Tūrisma informācijas centrs apņemšanās kalendārā iekļāvis ieteikumus, kas vislabāk piemēroti konkrētam mēnesim un gadalaikam – muzeji, orientēšanās Vecumnieku poligonā vai Zvirgzdes kāpā, kā arī vietējos ražotāju un izmēģināt daudzu citu aktīvā laika pavadīšanas veidu. iepazīšana. Apņemšanās kalendāru iespējams apskatīt šeit.

Kā "Tūrisma Gids" uzzināja Bauskas Tūrisma informācijas centrā, janvārī uzsvars likts uz muzeju apmeklēšanu, jo cilvēki tos apmeklē mazāk, tāpēc var izvairīties no burzmas. Vērts pieminēt, ka Bauskas muzejā līdz 16. janvārim apskatāma Neonillas Medvedevas gleznu izstāde "Cilvēks, daba un mašīnas", bet līdz 30. janvārim – Ivetas Skrastiņas fotoizstāde "Kurzemes eņģeļi" un Latvijas Floristu apvienības darbu izstāde "Laiks". Jau no 18. janvāra Bauskas muzejā būs apskatāmas iecavnieces Tatjanas Paļčukas Rikānes gleznas un 21. janvārī no 13.00 līdz 21.00 notiks Barikāžu atcerei veltīts pasākums.

Katru mēnesi "Visit Bauska" sociālajos medijos tiks publicēta plašāka informāciju par pasākumiem un aktivitātēm, lai viesošanās Bauskas novadā būtu vēl bagātāka un interesantāka, sola Tūrisma informācijas centra speciālisti.

Ņemot vērā Covid-19 izplatību, arī "Tūrisma Gids" aicina rūpīgi izvērtēt nepieciešamību ceļot un apmeklēt publiskas vietas, kā arī, dodoties dabā, izmeklēt atbilstošāko pastaigu maršrutu, šajā laikā saudzējot gan sevi, gan citus.