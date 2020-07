Katram no mums ir sava Igaunija: kāds dievina Tallinu, kāds iededzas par Tartuun kāds katru vasaru cenšas pabūt salās. Lai gan Igaunija ir diezgan maza valsts, atpūta tajā var būt ļoti atšķirīga. Ja atstājam aiz borta valsts galvaspilsētu Tallinu, populārākie galamērķi Igaunijā ir piejūras pilsēta Pērnava un studentu pilsēta Tartu. Bet kurp tieši doties? "Tūrisma Gids" nolēma atvieglot izvēli, piedāvājot sešus scenārijus atpūtai šajās pilsētās.

Piedāvāto scenāriju lielākais pluss ir to vienkāršība: tos var apvienot vai sekot katram atsevišķi – viss ir atkarīgs no tā, ko tieši vēlaties iegūt no ceļojuma un kā esat raduši atpūsties. Turklāt, mēs apzināti nedalījām atpūtu kategorijās "pāriem" un "ģimenei", jo lielākoties izvēlētās iespējas der absolūti visiem. Tātad, dodamies...

Uz jūru vai SPA

Ar jūru, protams, viss ir ļoti vienkārši: Pērnavā ir, Tartu nav. Bet ūdenstilpnes ir dažādas. Ja priekšroka jūrā, tad no šīm abām pilsētām izvēle ir tikai viena. Tomēr, ja mulsumu nerada cita veida ūdens, tad, pirmkārt, caur Tartu plūst Emajegi upe, un, otrkārt, Peipusa ezers atrodas vien 40 minūšu brauciena attālumā no Tartu, virzoties uz austrumiem, bet Virtsjerva ezers – tādā pašā attālumā uz rietumiem.



Tiem, kuriem patīk izbaudīt SPA, labāk doties uz Pērnavu – tur šāda veida atpūta pieejama jau gandrīz 200 gadus. Pirmās šāda veida peldvietas Igaunijas vasaras galvaspilsētā tika atvērtas 1838. gadā: vasarā piedāvāja siltas jūras vannas, bet ziemā – pirts priekus. Tagad Pērnavas SPA piedāvāto pakalpojumu saraksts ir ievērojami palielinājies – apmeklētājiem tiek piedāvātas ūdens un vannas procedūras, dubļu terapija, masāžas, lāzerterapija un parafīna terapija, sāls istabas un ierīvēšana ar šokolādi, igauņu vannas rituāli un pat kriokamera, kuras temperatūra ir -100 C.

Pērnavā ir pavisam deviņi SPA centri: