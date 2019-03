Templis Bali, kas atrodas uz nelielas klinšainas saliņas

"Tanah Lot" ir viens no populārākajiem apskates objektiem Bali, ko parasti savos maršrutos iekļauj visi ceļotāji. Templis ir skaists, turklāt tieši tā unikālā atrašanās vieta ir vēl viens iemesls šīs vietas apskatīšanai savām acīm.



Bali mēdz dēvēt par tūkstoš tempļu salu, tāpēc šādu vietu sastapšana apkārtnē nav retums. Konkrēti "Tanah Lot" templis ir celts 15. gadsimtā. Kā skaidrots ceļvedī "Indonesia Travel", "Tanah" nozīmē "zeme jūrā", perfekti atspoguļojot esošo situāciju.

Templis atrodas uz klinšaina paugura piekrastē. Kas interesanti, atkarībā no plūdmaiņām, atkarīgs tas, vai templis atrodas uz klinšainas saliņas, vai arī uz to var ērti aiziet kājām. Templi apskalo bangojuši viļņi, kas triecas pret klintīm ar lielu spēku, kā arī apspīd visskaistākie saulrieti, kā runā vietējie. Iespējams, tieši tas šo vietu padara tik romantisku, ka šī vieta atzīmēta kā viena no labākajām un romantiskākajām vietām bildinājuma izteikšanai.

Tur paviesojās arī Guna Kornijenko, kura savu ceļojuma stāstu uzticēja "Tūrisma Gida" lasītājiem. Viņa stāstīja, ka todien, kad viņa apciemojusi šo vietu, templī bijuši svētki, kas vēl krāšņāk ļāva iepazīt šīs vietas maģiju. "Krāsu palete liktu māksliniekam sajukt prātā. Un, protams, tradicionālā Bali mūzika, kas ir labākais veids, lai rastu sirdsmieru. Svētkiem beidzoties, vietējie iedzīvotāji savos krāšņajos tērpos, sievietes ar groziem uz galvas, nokāpa pa kāpnēm lejā un devās tieši tumšajos viļņos. Tūristi noklusa un apbrīnā vēroja, kā šie ticīgie, turoties pie striķa, kas novilkts starp krastu un templi, gāja cauri bangojošajam okeānam. Ūdens sniedzās viņiem gandrīz līdz viduklim, lielākie viļņi varēja notriekt no kājām, bet nebija neviena vaida, neviens cilvēks vai grozs neiekrita mutuļojošajā ūdenī." Ar pārējo stāstu vari iepazīties te.

Kā skaidrots "Indonesia Travel" vislabākais laiks tempļa apmeklējumam ir vakarpuse, kad iespējams vērot jau iepriekš izcelto un brīnišķīgu saulrietu, vai arī no rīta, kad šajā apskates objektā nedrūzmējās tik daudz tūristi.

Savukārt ja tieši interesanti apbūvētas klintis ir tava vājība, vērts ielūkoties šajā rakstā, kas atklāj sešas līdzīgas vietas, kas vilina tūristus.

