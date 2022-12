Tempļu, fortu un zeltainu pludmaļu zeme jeb skaistākās pilsētas Indijā

Indija ir milzīga valsts ar neskaitāmi daudziem dabas un arhitektūras objektiem. Rāmas tempļu pilsētas un rosīgas mūsdienu metropoles, aizraujoši savvaļas dzīvnieku safari un laiski kruīzi, senās fortu drupas un atjaunotas savrupmājas – Indijas kontrasti ir prātam neaptverami, bet tieši tas šo valsti padara tik brīnumainu un aizraujošu, raksta "The Times".

Āgra, Utarpradēša

Maģiskā un absolūti mierpilnā Tadžmahāla aura Āgras pilsētu padara par vienu no populārākajiem tūrisma galamērķiem Indijā. Taču pilsēta lepojas ne vien ar grandiozo Tadžmahālu, bet arī masīvo Agras fortu, kas būvēts no sarkana smilšakmens. Tāpat apskates vērts ir Kinari tirgus, kur var iegādāties visu, ko vien sirds kāro: drēbes, apavus, suvenīrus un, protams, slavenās indiešu garšvielas. Obligāti jānogaršo Āgras tradicionālo desertu – saldās sukādes pagatavotas no "pelnu" jeb baltā ķirbja.

Amritsara, Pendžāba

Indijas tempļi vispār ir atsevišķs arhitektūras veids, kurš nekad nebeidz pārsteigt ar krāšņumu, detaļām un mērogiem. Bet vienmēr var vēl iespaidīgāk. Tā, piemēram, Amritsarā ir Zelta templis – viena no svarīgākajām sikhistu svētnīcām, kas mūsdienās vilina arī tūristus.

Turklāt Zelta templis nav vienīgais apskates objekts pilsētā. "Partition" muzejā var apskatīt ekspozīciju, kas veltīta Indijas cīņai par brīvību. Bet garšas kārpiņas lutināt vai pārsteigt var doties uz Amritsaras vecpilsētas tirgiem

Čennaja, Tamil Nadu

Kaut arī mūsdienās Čennaja ir kļuvusi par kosmopolītu pilsētu, tomēr tā spēj saglabāt arī savu tradicionālo šarmu. Pilsētu joprojām rotā krāšņie varavīksnes krāsu tempļi: viens no populārākajiem ir Šivam veltītais "Kapaleeshwarar".

Savukārt apburošo Dienvidindijas bronzas kolekciju var apskatīt Valdības muzejā. Un, ja vēl aizvien nepietiek košo krāsu, tad jādodas vērot saulrietu uz Marina pludmali. Tā ir pasaulē otrā garākā pilsētas pludmale, kur, starp citu, var nogaršot arī "bajji" (tradicionālie indiešu fritētie dārzeņi).

Džaipūra, Rādžastāna

Pilsēta, kur teju uz katra stūra ir pilis un vēsturiskie forti un tā kā daudzas vēsturiskas ēkas klāj terakotas toņi, bieži vien to dēvē par Rozā pilsētu. Iespaidīgākie un populārākie objekti ir "Havama hala" pils un Dzintara forts pilsētas nomalē.

Un vien 190 kilometru attālumā no pilsētas atrodas "Ranthambore" nacionālais parks, ko uzskata par vienu no labākajiem tīģeru safari visā Indijā.

Džaisalmera, Rādžastāna

Zeltains kā medus Džaisalmeras forts paceļas no tuksneša smiltīm. Kaut arī sākumā pilsēta atgādina vien tuksneša mirāžu, patiesībā tā ir grandioza 12. gadsimtā būvēta citadele. Aiz pilsētas mūriem slēpjas unikāli tempļi un līkumotas ieliņas. Savukārt 40 kilometrus no Džaisalmeras atrodas Semas smilšu kāpas, kur tūristi ierasti dodas uz kamieļu safari.

Kolkata, Rietumbengālija

Kolkata ir bijusī Britu Indijas galvaspilsēta, kurā joprojām var apskatīt koloniālajam laikmetam raksturīgo arhitektūru. Vieni no interesantākajiem objektiem ir Viktorijas memoriāls un Sv. Pāvila katedrāle. Savukārt par īstiem pilsētas simboliem ir kļuvuši mūždien rosīgie tirdziņi ("New Market" un "Mullick Ghat Flower Market") un Houras tilts.

Leha, Ladākha

Mirdzošas sniega virsotnes, debeszili ezeri un krāsaini klosteri Ladākhu ir padarījuši par vienu no iespaidīgākajiem reģioniem Indijas ziemeļu daļā. Savukārt reģiona burvīgā galvaspilsēta Leha ir slavena ar 17. gadsimta pili un omulīgām balti krāsotām mājām. Neatņemama reģiona sastāvdaļa ir budistu klosteri: "Shey", "Thiksey", kā arī "Hemis", kur jūlijā notiek festivāls.

Manali, Himāčala Pradēša

Manali ir absolūti gleznaina kalnu pilsētiņa Ziemeļindijā. To ieskauj meži un majestātiski kalni, kuru pakājē plūst Beas upe. Manali ir piemērota aktīvai atpūtai: pārgājieniem pa kalnu takām, laivošanai, lidojumiem ar paraplānu vai slēpošanai.

Bet tradicionālo arhitektūru var baudīt, dodoties uz 16. gadsimta templi "Hidimba Devi" vai "Mall Road", kur var iegādāties arī vietējos rokdarbus.

Ņūdeli, Deli

Indijas galvaspilsēta ir burtiski piesātināta ar vēstures notikumiem, tādēļ šeit var apskatīt dažādu laika periodu un tautu arhitektūru. Piemēram, Sarkanais forts, Humajuna kapenes, "Jama Masjid" un "Kutb Minars" ir būvēti Mogulu laikmetā. Blakus šīm vēsturiskajām ēkām ir uzbūvēta gan koloniālā laikmeta parlamenta ēka, gan mūsdienām raksturīgie milzu debesskrāpji. Deli līdzās pastāv vairākas pasaules, kuras apvieno gardākie ēdienu visā Indijā.

Goa

Iespējams, tieši Goa ir populārākais tūrisma galamērķis Indijā – pasaulslavens kūrortu reģions, kur no visas sirds var izbaudīt jūru, sauli un smiltis.

Goa reģiona galvaspilsēta ir Panaji, kurai raksturīgi latīņu stila kvartāli ar eklektiskām kafejnīcām, bāriem un nebeidzamiem apģērbu veikaliņiem. Bet pilsētā netrūkst arī izcilu arhitektūras pērļu, piemēram, krāšņā 17. gadsimta Bezvainīgās ieņemšanas Dievmātes baznīca un Mario galerija noteikti ir apskates vērti objekti.